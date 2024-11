女優の新木優子が自身のインスタグラムを更新。タイでの思い出ショットを公開したことが話題になっている。

新木は、「Thailand memory with my best friend in Thailand」(タイの思い出。タイの親友とともに)とコメント。写真には、私服のショートパンツで美脚を披露し、アートを楽しむ姿を様々な画角からアップした。

この投稿に対し、ファンから「ゆんぴょも画になったのかと思いました♡美♡」「この笑顔で癒されます。」「ショートパンツ姿で自然なお色気フォト。つい太腿に目が...」「膝可愛い〜」「超絶眼福過ぎる」などとの絶賛の声が届いている。