11月1日、渋谷WWWでsayurasを観た。結成から1年ちょっと、3度目のワンマンライブだ。チケットは手売り中心、リリースやライブ情報はほぼSNS発信のみ。新人バンドのような活動スタイルだが、なんたって三上ちさこ(Vo)、根岸孝旨(B)、西川進(G)、平里修一(D)という凄いメンバーの新人バンドだ。年齢も服装も多様な、年季の入った音楽好きと思しき人々でフロアはしっかり埋まった。期待しかない。

セットリスト



2024.11.1 sayuras<do or die>01. RTA02. 揺れる03. ウェルカムトゥブレインワールド- MC -04. MA-105. 悪魔の実06. フラクタル- Interlude -07. プラスチックルームと雨の庭08. 青白い月- MC -09. Setbacks10. Not for Sale- MC -11. JOKER12. TRAJECTORY - キセキ-13. 神の樹- MC -14. ナイン15. Edge of life16. Anti Star- encore -17. 惰性18. KYOKAI