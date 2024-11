■タイの美しい景色に溶け込む、藤井風のプライベートショット

【写真】アユタヤの夕景をバッグに座禅を組む藤井風

藤井風が、アジアツアーで訪れたタイでのオフショットを自身のInstagramにて公開。美しい風景の中でリラックスする姿を披露した。

藤井は現在、アジアツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』を開催中。11月9日、10日には、タイ・バンコクのImpact Arena(インパクト・アリーナ)にて公演を行なった。

藤井は「We love each other; we’re all brothers and sisters」、そしてタイ語で「タイの家族愛しています」とキャプションを添え、計15枚の写真を公開。アユタヤの美しい夕景の中で、象の絵画がプリントされたタンクトップに象のマスコットがついた首飾りをつけて座禅を組む姿(1枚目)や、ベンチに座りながら風を感じるように目を閉じる姿(4枚目)、夜景をバックにボタニカルプリントのフーディーを着てポーズをとる姿(5枚目)などを披露。また、ダンサーチームとの写真(7枚目)やタイでの『Help Ever Hurt Never』、『LOVE ALL SERVE ALL』『満ちてゆく(英語タイトル:Michi Teyu Ku(Overflowing)』のプラチナ認定書を手に笑顔を浮かべる写真(9枚目)も。10枚目以降は、藤井が首や手に色鮮やかな飾りをつけて、タイの風情ある街並みを散策する様子を切り取ったショットが並ぶ。

穏やかさに満ちた表情が印象的なこれらの写真からは、藤井がタイでリラックスタイムを満喫したことが感じられる。

また藤井はストーリーズで、タイのファンが作成した、藤井のイラストが描かれた愛溢れるファンアート看板を嬉しそうに撮影する姿も公開した。

「風くん、タイの風景にすっかり溶け込んでる」「一緒にタイで過ごした気分になったよ」「タイのKazerian(藤井のファン)の愛いっぱい」「幸せそうな笑顔に癒されたよ」「お花とゾウさん、似合ってるね」「プラチナ認定おめでとう!」「見ているだけでFeeling Goodになります!」などの様々な反応が寄せられている。