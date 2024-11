The Ravensが、デジタルシングル「Come As U Are」をリリース。トレーラー映像を公開した。約半年ぶりの新曲「Come As U Are」は、これから始まる対バンツアー<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>開催直前の配信リリース。メロディアスでエモーショナル、自己を解き放ち肯定することを歌うような楽曲で、ライブでのシンガロングがイメージされる。トレーラーは「Come As U Are」を聴いて今すぐライブに行きたくなるような、熱い映像となっているのでご覧いただきたい。

リリース情報

Digital Single「Come As U Are」







「Come As U Are」 Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン

対象配信サイト:Apple Music、Spotify

期間:2024 年11月12日(火)18時00分〜2024年12月4日(水)23時59分

特典:「Come As U Are」オリジナルスマートフォン壁紙

CP応募サイト:https://www.toneden.io/v-dd/post/the-ravens-come-as-u-are

CPに関する詳細: https://theravens.jp/

Digital Single「Come As U Are」配信まとめURL: https://theravens.lnk.to/ComeAsUAre「Come As U Are」 Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン対象配信サイト:Apple Music、Spotify期間:2024 年11月12日(火)18時00分〜2024年12月4日(水)23時59分特典:「Come As U Are」オリジナルスマートフォン壁紙CP応募サイト:https://www.toneden.io/v-dd/post/the-ravens-come-as-u-areCPに関する詳細: https://theravens.jp/

ライブ・イベント情報

<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>





GUEST:FOMARE



2024年11月20日(水) YOKOHAMA Bay Hall open 18:00 / start 19:00

GUEST:ALI



2024年12月4日(水) 梅田 CLUB QUATTRO open 18:00 / start 19:00

GUEST:ENTHチケット



チケット\6,000

一般発売:2024年10月12日(土)

受付URL:https://eplus.jp/theravens/

<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>2024年11月18日(月) 名古屋 Electric Lady Land open 18:00 / start 19:00GUEST:FOMARE2024年11月20日(水) YOKOHAMA Bay Hall open 18:00 / start 19:00GUEST:ALI2024年12月4日(水) 梅田 CLUB QUATTRO open 18:00 / start 19:00GUEST:ENTHチケットチケット\6,000一般発売:2024年10月12日(土)受付URL:https://eplus.jp/theravens/

そして、「Come As U Are」のリリースを記念した、ライブ会場限定の企画も決定した。<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>ライブ会場で、「Come As U Are」をストリーミングサービスにてライブラリ/お気に入り追加すれば、もれなくオリジナルステッカーがプレゼントされる。ステッカーは各会場異なる色となっているのでお楽しみに。バンド初となる対バンツアー<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>は、3公演が予定され、初日の11月18日(月)名古屋Electric Lady Land公演にFOMARE、11月20日(水) YOKOHAMA Bay Hall公演にALI、12月4日(水) 梅田 CLUB QUATTRO公演にENTHがゲスト出演する。