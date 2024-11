世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京では、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を期間限定で開催中です!

「ロン・ウィーズリー」役のルパート・グリントさんがロンドンより緊急来日し、 浜辺美波さんとファンが一緒にホグワーツの大広間にクリスマスの明かりを灯しました☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」日本初上陸記念「大広間ライトアップセレモニー」

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて、日本に初上陸したクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が開催されています。

スタジオツアーロンドンでも人気の企画が日本初上陸したことを記念し、映画『ハリー・ポッター』シリーズで「ロン・ウィーズリー」役を演じたルパート・グリントさんが緊急来日。

大の『ハリー・ポッター』好きの浜辺美波さんもお祝いに駆け付け、ファンと一緒にクリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」を煌びやかにライトアップする「ホグワーツ・イン・ザ・スノー 日本初上陸記念 大広間ライトアップセレモニー」が実施されました。

イベントは「ハリー・ポッター」が初めて体験する、映画シリーズ第1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した「大広間」で実施。

ステージにはルパート・グリントさん、浜辺美波さんが登壇し、集まったファンと一緒に「大広間」を煌びやかにライトアップされました。

「大広間」には映画と同じ美術スタッフの手によってひとつひとつ手作業で作られた1000を超える色とりどりのオーナメントで飾りつけられたクリスマスツリーを設置。

ダイニングテーブルは七面鳥やクリスマスプディングなど伝統的なイギリスのご馳走で埋め尽くされ、「ハリー・ポッター」が初めてホグワーツの友人たちと過ごした温かみに溢れた“幸せなクリスマス”が蘇るような空間に灯りが灯りました。

日本に来た感想を聞かれると、ルパートさんは

僕にとっても今日は嬉しいサプライズでした。

日本が大好きですし、この大広間のセットに入ると本当にワクワクします。

自分にとって特別な場所ですし、日本のファンの皆さんと一緒にいられることをとても特別に感じます。

と答えました。

また、浜辺さんは、ルパートさんに会った感想として

お会いできているのが信じられないです。

大広間のセットも相まって、まるで映画を観ているような感覚です。

と話しています。

ライトアップセレモニーでは、明かりを灯す呪文「ルーモス」をファンと一緒に唱えるとクリスマス仕様に彩られた「大広間」に灯りが灯りました。

ライトアップされた「大広間」を見て浜辺さんは

私のホリデーはここから始まるなと思いました。

映画のシーンが頭の中で蘇ります。

今日までに全シリーズを予習してきたのですが、また観たくなりました。

とコメントされました。

また、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマスシーンの思い出を聞かれ、浜辺さんは

クリスマスのシーンが大好きで、音楽やライトが変わり、ハリーが目を輝かせるあのシーンを見るたびにクリスマスが待ち遠しくなります。

と答えています。

ルパートさんは、

『ハリー・ポッターと賢者の石』で、学校に残ったハリーとロンが談話室でプレゼントを開けるシーンは、クリスマスの季節になると今でも思い出します。

と作品の思い出を語りました。

イベント中盤、ルパートさんが『ハリー・ポッター』ファンの浜辺さんに感謝の気持ちを込めて、少し早めのクリスマスプレゼントを贈りました。

映画で「ロン・ウィーズリー」の母であるウィーズリーおばさんが「ハリー・ポッター」に贈ったHが印字されたセーターを、苗字がHで始まる浜辺さんに贈ると、浜辺さんは驚きながら

今日は眠れないかも!名前が浜辺で良かった!

と大喜び。

今年のクリスマスのパーティーウェアにします!

汚さないように気を付けて、その後は額に入れて飾ります。

と感謝を伝えました。

日本中のファンに向けて、ルパートさんは

日本のファンの方々は僕にとっては特別です。

長年の間ずっと応援しつづけてくれた皆さんに心から感謝を伝えたいです。

クリスマスシーズンに『ハリー・ポッター』を観るのが世界的な伝統になってきている中で、このタイミングで日本のファンの皆さんと一緒に過ごせることがとても嬉しいです。

また日本に来たいですし、このスタジオツアー東京に来ることができて嬉しいです。

まだ来たことがない方にも、ぜひこの素晴らしい場所を体験してほしいです。

とコメント。

浜辺さんも

クリスマスのシーンは『ハリー・ポッター』ファンの皆さんは大好きだと思うので、一度来たことがある方も、最高の思い出になると思います。

とコメントし、イベントは幕を閉じました。

ホグワーツ・イン・ザ・スノー

期間:2024年11月9日(土)〜2025年1月5日(日)

日本初の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は「ハリー・ポッター」が初めて体験する、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画。

ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも、人気のあるイベントの一つです。

クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」は、クリスマス仕様に。

忠実に再現された24分の1サイズの「ホグワーツ城の模型」は、雪化粧がほどこされた息を呑むほど美しい姿を楽しめます。

そのほか、大きなクリスマスツリーが登場しています。

クリスマスシーズン限定フード

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催にあわせ、クリスマスシーズン限定のフードメニューも11月9日(土)より登場します。

真っ白な雪をイメージしたシェイクやスモアのピザ、スタジオツアー東京初の「クリスマス アフタヌーンティー」など、映画『ハリー・ポッター』シリーズのクリスマス・シーンにインスパイアされた、ファン必見の限定フードです。

「ジンジャーブレッド・クリスマス」テーマグッズ

販売店舗:スタジオツアー東京内レイルウェイショップ・ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン

スタジオツアーのクリスマスを盛りあげるグッズも数多く登場。

2024年は、「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるのにぴったりの商品が続々登場しています。

ロン・ウィーズリー役のルパート・グリントさんがロンドンより緊急来日し、浜辺美波さんと一緒に大広間をライトアップ。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターのホグワーツ・イン・ザ・スノー 日本初上陸記念「大広間ライトアップセレモニー」の紹介でした☆

