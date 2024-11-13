¼ò°æ¹¨¼ù¡¢½éÂå¼ç¾¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ç¤¹¤Ç¤Ë°Î¿Í°·¤¤¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥«¥¤¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤Ë¸½ÃÏÃ¦Ë¹
º£Ç¯7·î¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¼ò°æ¹¨¼ù¡£
¿·Àß¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎA¥ê¡¼¥°¤Ë±Û¶»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ò°æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤â³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤À¡£
¡ØNZ Herald¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥«¥¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤½¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¼ò°æ¤Ï¡¢¡Ê¼ÂÀÓÅª¤Ë¡Ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É²ÃÆþ»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¤³¤Î34ºÐ¤ÏºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥¶Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î´ð½à¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·²ÃÆþ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ¸²½¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¼ò°æ¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢A¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤Ï10·îÃæ½Ü¡£
¤Ê¤¼¡©ÆüËÜÂåÉ½¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô5Ì¾
°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢¿·Àß¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£