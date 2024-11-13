Âë¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤¬FA¸¢¹Ô»È¤òÈ¯É½¡¢°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é14Ç¯¡Ö1ÅÙ¤¤ê¤Î¸¢Íø¡×¡ÄµåÃÄ¤Ï»ÄÎ±¾ò·ïÄó¼¨
FA¿½ÀÁ´ü¸Â¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯É½¡ÖÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬13Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£Ìó15Ê¬¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖFA¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°³Þ¿ùÉ§¼èÄùÌòGM¤é¤ÈÌó15Ê¬¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¹ÃÈå¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1½µ´Ö¤Î´ü´Ö¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤Ë¡ÖFA¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬°ìÎ®¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö1ÅÙ¤¤ê¤Î¸¢Íø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿§¡¹¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.256¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¡È¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¤ÏÂçÊ¬¡¦ÍÌ»Ö´Û¹â¤«¤é2011Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2013Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤«¤éÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Æ±Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2018Ç¯¤Î¹Åç¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï6Ï¢Â³ÅðÎÝÁË»ß¤òµÏ¿¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï143»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤ÏÂè2²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¡¢2021Ç¯¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè5²óWBC¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£°ÜÀÒÁ°Äó¤ÎFA¹Ô»È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤Î¾ò·ï¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤â¤¤¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤ËµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËFA¸¢¹Ô»È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë