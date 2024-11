LANAが、自身初となる日本武道館公演の開催を発表した。関連記事: LANAが語る、強さと弱さを包みこむ「音楽」のビジョン 2025年4月1日(火)に開催される本公演は、LANAの20歳最後の主催ライブとなり、HIP HOPシーンでは最年少での武道館公演開催となる。チケットについては、こちらも本日より始動するLANAのファンクラブにて11月20日(水)より先行販売が予定されている。詳細は近日アナウンス予定とのこと。LANAは、自身初となるアルバム『20』を11月13日(水)にリリース。これまでにも2枚のEPをはじめ多くの作品をリリースしながらも、アルバムのリリースはなかったLANAだが、タイトルにも冠した通り20歳になったこのタイミングで、20歳までのLANAの総決算ともいうべきアルバムが完成し、リリースされる運びとなった。

今作は全12曲の構成となっており、新録曲も4曲収録されている。1曲目の「Street Princess」はLANAの新境地とも言えるJersey Clubナンバー。これまでにも日本のJersey Club人気の先駆けとなるヒットを生み出してきたLANAがCoi LerayやNick MinajのJersey Clubヒット曲をプロデュースしてきたDJ Smallz 732とタッグを組んだ。同氏の煌びやかながらも桁違いに骨太なビートの上で、LANAが本物のギャルの定義を声高に歌い、同年代の女子の背中を力強く押す、次世代のパーティーチューンとなった。さらに、11月6日(水)よりアルバムから先行配信され既に数々のチャートインを果たしている「No.5」の他にも新録曲が2曲ある他、「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や「99」といった昨年以前の特大ヒット曲から、「its okay」「Still Young More Rich (feat. Watson)」などの2024年シーズンの人気曲も収録されており、LANAがシーンに現れた当時のフレッシュな勢いからヒットメーカーとして次世代の顔になり始めた今日までを一挙に感じることのできる一枚となっている。<リリース情報>LANA配信限定AL『20』2024年11月13日リリースhttps://lnk.to/QTuVGkIN=収録曲=1. Street Princess2. No.53. Still Young More Rich (feat. Watson)4. For Life5. 20216. its okay7. 24/7 YOU...8. TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)9. L7 Blues10. 9911. HATE ME12. ティファニーで朝食を (with LEX)<ライブ情報>LANA「20 at BUDOKAN」2025年4月1日(火)日本武道館Instagram https://www.instagram.com/3pylanabby/X (Twitter) https://twitter.com/3pylanabbyYouTube https://www.youtube.com/channel/UCC0sdPRaDiKtOJQXfsvbUbw/featuredTikTok https://www.tiktok.com/@3pylanabbySoundCloud https://soundcloud.com/lnanaoffcial/tracksLinktree https://linktr.ee/lanamusic