GOOD BYE APRILÁÒÉÊæÆ¡ÖÁ´¿È¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡È¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×³¦¤Îµð¾¢¡ÉÎÓÅ¯»Ê¤È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë´¶·ã
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢°ÂÅÄ¥ì¥¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:55¡Ë¡£11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢GOOD BYE APRIL¤ÎÁÒÉÊæÆ¡Ê¤¯¤é¤·¤Ê¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊVo./Gt./Key.¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜÆü11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEARTDUST¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡½¡½¡ØHEARTDUST¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§¡ÈÉáÊ×À¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×³¦¤Îµð¾¢ ÎÓÅ¯»Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§ºÇ½é¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¤âÎÓ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖLove Letter¡×¤Î´ÖÁÕ¤ÎÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥É¤È¤«¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÎÓ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥³¡¼¥É¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´¿È¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎBGM feat.ÅÚ´ôËã»Ò¡×¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§¤³¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤éÅÚ´ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤È¤¤¤¦¤«¥¹¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡²ó11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢PUFFY¤ÎÂç´Ó°¡Èþ¡Ê¤ª¤ª¤Ì¤¡¦¤¢¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ÈµÈÂ¼Í³Èþ¡Ê¤è¤·¤à¤é¡¦¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
11·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢°ÂÅÄ¥ì¥¤
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢ÁÒÉÊæÆ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¥ì¥¤
¢¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡½¡½¡ØHEARTDUST¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§¡ÈÉáÊ×À¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×³¦¤Îµð¾¢ ÎÓÅ¯»Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§ºÇ½é¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¤âÎÓ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖLove Letter¡×¤Î´ÖÁÕ¤ÎÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥É¤È¤«¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÎÓ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥³¡¼¥É¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´¿È¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎBGM feat.ÅÚ´ôËã»Ò¡×¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÒÉÊ¡§¤³¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤éÅÚ´ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤È¤¤¤¦¤«¥¹¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡²ó11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢PUFFY¤ÎÂç´Ó°¡Èþ¡Ê¤ª¤ª¤Ì¤¡¦¤¢¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ÈµÈÂ¼Í³Èþ¡Ê¤è¤·¤à¤é¡¦¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
11·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢°ÂÅÄ¥ì¥¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/cdj/