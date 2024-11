ファンが涙すると一緒に涙してしまうパク・ミニョン。

日本を含む73ヵ国で1位、韓国コンテンツとして初めてテレビショー部門のグローバル・デイリーランキング1位になった、2024年の世界的大ヒット韓国ドラマ『私の夫と結婚して』で主演をつとめたパク・ミニョンが11月8日(金)東京・NHKホールにて日本ファンクラブオープン記念ファンミーティング『2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]』を開催!

オープニングナンバーを可愛らしく歌い上げるパク・ミニョン。

笑顔が可愛らしいパク・ミニョンに会場も大興奮!

ファンクラブ結成記念ファンミーティングを開催

会場をグループごとに分けてゲームをすることに。一体感が凄い!

前回の人生でジウォンをひどい目にあわせた「夫」への復讐も見もの! 笑えるシーンも多数

白いドレスに衣装チェンジ。キュートなミニスカートがよく似合う!

頻繁に会いに来ますね、とうれしい約束をしてくれたパク・ミニョン

とにかく小顔で長い足!キラキラした瞳に会場も釘付け

笑顔と感動の涙に包まれたファンミーティングの様子をお伝えします!■オープニングナンバーは西野カナの『トリセツ』5年ぶりのファンミーティングを行った3月に続き今年2回目の開催となった本公演。会場であるNHKホールには老若男女多くのファンが駆け付け、開演前から熱気に包まれていました。オープニング映像が流れステージ上の幕が開くと、ピンクカラーの可憐でスタイリッシュなドレスに身を包んだパク・ミニョンが登場!オープニングソングは西野カナの『トリセツ』。パク・ミニョンが絶対に歌いたいと熱望したそうで、司会者に選んだ理由を聞かれると「この歌は歌詞がすごく綺麗なんです。愛する人にこうしてほしいという、そんな願いが込められている、とても綺麗な歌なんですね。ファンクラブができてから皆さんと初めてお会いする場ですので、私のことをこんなふうに扱ってくれたら、という気持ちを込めてこの歌を選びました」とのこと。2024年9月12日にファン待望の日本公式ファンクラブが結成された感想を聞かれると、「とっても嬉しく思っています。日本で初めてのファンクラブですので、とても大切ですし特別に思っています。これから頻繁に皆さんにたくさんお会いしたいです」と嬉しいコメントも飛び出しました!■日本で大ヒットした『コンフィデンスマン』のリメイクドラマを撮影中!「特にインパクトの強い作品になると思います」近況について聞かれると、ドラマ『コンフィデンスマンKR(仮題)』の撮影で忙しく過ごしていることを明かしてくれました。「この1か月は日本のオリジナルドラマ『コンフィデンスマン』の韓国バージョンの撮影をしています。私の新しい姿をたくさんお見せできると思いますので、私も期待しながら撮っています。とっても楽しいです」とコメント。今回は特別に、ということで撮影中のドラマの様子の写真も公開。「私が演じるキャラクターは、ユン・イランという名前のキャラクターです。毎回違う役をやるような感じで、劇中いろんな姿を見ていただけると思います。シーンごとに、違う人物や違う人格で撮影しているような感じですね。あるグループのリーダーなのですが、たくさんのことを研究したり、計画したり、実行したりもします」ドラマはまだ撮影中ということで、もちろんネタバレ厳禁…なのですが、大切なファンに真っ先に伝えたいという気持ちがこちらにも伝わってきました。「多分、私が出演した作品の中でも特にインパクトの強い作品になると思います」との発言も!日本で大ヒットしたドラマのリメイクということで、より一層期待が高まりますね…!■1,300万再生突破!超話題のNissyとのコラボ秘話も披露!先月YouTubeで公開され、話題となっているのが日本の人気アーティストNissyとのコラボ作品。『 “Fragments of the story “ 〜WISH〜』の動画はなんと現在1,338万再生を突破!トレーラーは1,000万再生を突破!話題のコラボについて聞かれると、「日本のアーティストでいらっしゃるNissyさんとミュージックドラマを撮影したんですね。とても暑い時期の撮影だったのですが、非常に綺麗でいい作品ができました。撮影もすごく楽しかったです」とコメント。そんな中、突然のサプライズ! Nissyからの動画コメントが…。パク・ミニョンの現場での反応の素晴らしさや理解の速さに驚いたという話や、撮影前に自分の作品をしっかり見てから仕事にのぞんでくれて感動した、という秘話が明かされました。Nissyは冒頭、短めにコメントをします、と宣言していたもののパク・ミニョンとの撮影時の思い出が溢れ出て止まらなかった様子。サプライズ映像について感想を聞かれると、「実はこんなにおしゃべりな方だとは初めて知りました(笑)。なぜかというと、彼は撮影現場ではコミュニケーションを取りながら、私に詳しく説明をしなければいけなかったので、ゆっくりと簡潔に話してくださっていたんですね。あんな風に早口でお話ができる方ということで、私と一緒にラップをしてもいいかもしれないです。私も早口な方なので(笑)」と、うれしそうにお茶目なコメントをするパク・ミニョン。サプライズ映像は大成功でした!■ファンの涙にもらい泣きするパク・ミニョン。会場は感動の嵐に…事前に募集していたファンからのメッセージを紹介するコーナーがスタート。パク・ミニョンのおかげでダイエットに成功した女性、辛かった時に笑顔に救われたという姉妹のお二人、パク・ミニョンをきっかけに十年ぶりに友人と再会できたという方も。ファンがパク・ミニョンに救われた、という話で涙すると本人も思わずもらい泣き。会場は感動の嵐に…。さらには、お母さんと一緒にファンクラブに入ったという6歳の女の子が、パク・ミニョンの好きなところを聞かれ「雰囲気が好き」と回答した場面ではその可愛らしい口調と、予想外の回答にパク・ミニョンも客席も笑顔に包まれました。(この「雰囲気が好き」は今回のファンミーティングの中で象徴的なキーワードとして何度も登場!)そして、エピソードが紹介されたファンがいる客席へ直接降りていき、ハグや2ショット写真をプレゼントするサプライズ演出も!ファンの熱いメッセージに対しパク・ミニョンは「むしろ私の方がファンの皆さんからいつも力をいただいています。私が皆さんよりももっと皆さんのことを愛したいと思います。どうもありがとうございます」と心からの感謝を口にしていました。■ファンと一緒にピクニック!? パク・ミニョンのウィッシュリスト次はパク・ミニョンのウィッシュリストを見ていくコーナー。・ファンたちと一緒に写真を撮ってスマホの待受にしたい・日本で年に2回以上会いたい・一緒にピクニックに行きたいというウィッシュリストを披露。年に2回以上会いたいというウィッシュリストについては、「もっと日本語を一生懸命勉強して、ファンクラブの皆さんとたくさんお話ししたいという意味です」と嬉しいコメントが。ピクニックについては、「私は春が好きなんですけれども、今年は桜を見ることができなかったんですね、なので、皆さんと一緒に桜を見に行けたらいいなと思っています」とのこと。素敵すぎる提案に、会場のファンも大興奮の様子。直筆メッセージでウィッシュリストが公開されたのですが、日本語で漢字も非常に上手に書かれており、ファンも司会者も驚きの様子を見せていました。本人は「絵を描くように一生懸命書きました」とのこと!反対にファンのウィッシュリストではコンアル(beans/ファンの総称)ポーズを決めてほしいという願いに、本人がよく描いている絵にちなみ、指で3を作り頭の上に掲げるポーズを提案してくれました。また、日本語と韓国語で気になる言葉を教え合う、という2つ目のファンのウィッシュリストでは、先ほど登場した「雰囲気」という言葉が話題に。会場のファン全員で一斉に「雰囲気」とパク・ミニョンに教えると、日本語の「雰囲気」と韓国語の「분위기」が似ていることからパク・ミニョンも笑顔で混乱…!? 最終的に日本語の「雰囲気」をマスターした彼女に会場からあたたかい拍手が♪おすすめの韓国語ワードについては次回の来日時に教えてくれるそうですよ! 楽しみですね。■輝きが凄い!白いドレスに着替えたパク・ミニョンがキュートすぎる3月のファンミーティングのハイライト映像を挟み、白いミニドレスに着替えたパク・ミニョンが再登場すると、その美しい姿に再び客席からは大きな歓声が!衣装について聞かれると、「実は今一緒にお仕事をしているスタイリストのチームの方とは、もう10年以上一緒にお仕事をしているんです。なので、いつも相談しながら頑張って決めています」とのこと。そして過去の出演ドラマのシチュエーションを振り返り、実際のパク・ミニョンはどう答えるかを検証するという『ミニョンsay』のコーナーがスタート。『私の夫と結婚して』は9話でパク・ミンファン(イ・イギョン)の母と料理教室で一緒になった際に「一昔前なら男性が台所に入るなんてありえなかった」と嫌味を言われ、パク・ミニョン演じるカン・ジウォンが「現代でよかった」と答えるシーン。もしパク・ミニョン自身だったら、そこでどう答える? と聞かれると「台所は怖いところですか?」と回答! スカッとする答えが飛び出します。『気象庁の人々:社内恋愛は予測不能?!』では、16話でお互いの気持ちを確認するシーンが。予報官のイ・シウ(ソン・ガン)から「僕は曖昧な関係が嫌いだ」と言われたとしたらパク・ミニョンならどう答える? と聞かれると、「曖昧な関係がなぜ嫌なの?」と日本語で回答したパク・ミニョン。理由を聞かれると、「お互いを知っていく中で、まだ曖昧な関係の時ってやっぱりときめきますよね。曖昧な関係の時期をスキップしてしまうのはちょっと残念で、もったいないな、と思います」とドキドキの回答!イベント後半ではさらにファンとの交流を深めるコーナーが用意されていました。先立って行われたアジアツアーで好評だった名場面ポーズ再現コーナーでは、抽選で選ばれたファンとドラマ名場面の再現をしながら記念撮影♪また、客席をエリアごとに5つにチーム分けし、代表者がクイズに答えるジェスチャーゲームを実施。お題はパク・ミニョンがこれまでにドラマの役柄で演じた職業を当てるというもの。優勝するとチーム全員にプレゼントがもらえる、ということで、チームごとにものすごい一体感が生まれていました!(ちなみにプレゼントは素敵なフォトカードでした!)そして全員にプレゼントを…ということで、特別に写真撮影タイムに突入。客席からのポーズのオーダーに細かく応えていくサービス精神旺盛なパク・ミニョン。どのポーズも可愛すぎると客席も大興奮!そして、「いつでも頼りになるJapan beansでいるね」というスローガンを掲げて全員で記念撮影。改めて今後の活動について聞かれると、「たくさんの作品を通して、皆さんとお会いできると思います。そして今、一生懸命ドラマの準備をしているんですけれど、きっと皆さんの期待を裏切らない作品になりそうです。いつも私たち一緒にいましょうね」とコメント。ここでさらにファンへのプレゼントを準備したというパク・ミニョン。「クリスマスもだんだん近づいてきましたよね。そして寒くなってきました。なので、皆さんに温かくしていただきたいと思って、小さなプレゼントをご用意しました。私がハグしていると思ってもらえれば」と抽選で選ばれた幸運なファン3名にシックなデザインのマフラーのプレゼントが!そしてラストには歌のプレゼントも…。「ドラマ(『私の夫と結婚して』)で共演したBoAさんの『メリクリ』を準備しました。歌詞にあるように、今年皆さんにお会いして距離が縮まった気がしますし、ずっとそばにいてという気持ちを伝えたかったので」と選曲の理由を披露。ファンたちにとって一足早いクリスマスプレゼントとなりました!ファンクラブ結成記念ということで、ファンへのおもてなし精神がぎゅっと詰まった感動のファンミーティング。「日本で年に2回以上会いたい」「一緒にピクニックに行きたい」というウィッシュリストが叶うことを願って…またの来日を期待したいですね!【公演概要】2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]日時:2024年11月 8日(金)会場:東京・NHKホール主催:株式会社フラウ・インターナショナル協力:HOOK ENTERTAINMENT(C)FRAU INTERNATIONALAmazon Original 『私の夫と結婚して』Prime Videoで独占配信中(C) Studio Dragon by CJ ENM【文=編集部YYY】