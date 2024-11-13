¾¦Å¹³¹¤òË¬¤ì¤¿»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¤ò°Ï¤à¿Í¤¿¤Á=2024Ç¯10·î13Æü¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»ÔÃæÂ¼Å·¿À¶¶¡¢ÂçÅÄÊ¸Íº¤µ¤óÄó¶¡

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¹âÃÎ¸©¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¡£»³Î¤¤µ¤ó¤¬¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬¤ì¤¿¡£

5Ç¯Á°¤Ë¾¦Å¹³¹¤Ë»÷´é³¨¤ò¾þ¤Ã¤Æ·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿ÂçÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó=2019Ç¯11·î20Æü¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»ÔÃæÂ¼Å·¿À¶¶

¡¡¡Ö¹âÃÎÂç¹¥¤­¡×¤ò¸ø¸À¤¹¤ë»³Î¤¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¡¢Áó°æ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢º§Ìó»ØÎØ¤òÇã¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Áó°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ë¹âÃÎ¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤ÎÅ·¿À¶¶¾¦Å¹³¹¡£¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»ÍËü½½Àî¤ËÉâ¤«¤Ö²°·ÁÁ¥¤Ç¤ÎÁ¥¾å·ëº§¼°¤ä¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¡¢¥«¥Ä¥ª¤Å¤¯¤·¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£

¡¡»³Î¤¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤¬¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¡£10·îÃæ½Ü¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·º§Î¹¹Ô¤ò´ë²è¤·¤¿¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¤ÎÂçÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¹âÃÎ»Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ­¤Ç¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤ËÂç´¿·Þ¤·¤¿¡£10·î13Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢µÞ¤­¤ç´¿·Þ²ñ·ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£

¡¡ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö5Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¿²¶ñÅ¹¤ò±Ä¤àÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¥Ú¥¢Ëí¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢»ÍËü½½Àî¤Ë¤«¤«¤ëº´ÅÄÄÀ²¼¶¶¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£»³Î¤¤µ¤ó¤ÏÌ¾Êª¤Î¥¦¥Ê¥®¤Î¶ú¾Æ¤­¤ò´®Ç½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡£º£ÅÙ¤ÏÁó°æ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç»ÍËü½½Àî¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¤Î¹ñµÈ¹¯É×Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö»³Î¤¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¾¦Å¹³¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ê¥¨¥ê¥¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦³Þ¸¶²í½Ó¡Ë