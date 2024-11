ギタリストMIYAVIが、13日までに自身のインスタグラムを更新。所属していたスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSから脱退を決意した理由を明かした。YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIからなるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSは12日、MIYAVIの脱退を発表した。

MIYAVIはインスタを通じて「11月11日 バンドの発表に関して、驚かせちゃってごめんなさい。去年から察しがついてたファンの方もいると思います。僕は、この4人で過ごす時間がとても大好きでした。たくさんのものを学ばせてもらったし、もちろん今も変わらず尊敬しています」と思いを記した。続けて「別に大きなケンカしたわけじゃないので、安心してね。むしろ、もっとケンカしたかった。ぶつかりあいたかった」とつづり「『世界をロックする。』僕も、本気でこのプロジェクトに取り組まさせてもらったつもりです。世界で戦うのは、生半可なことじゃないし、片手間でできるもんじゃない。みんなそれぞれ守るべきものがある中で、攻め続けることの難しさを感じたのが正直なところです」と伝えた。「メンバーのみなさんにも伝えましたがお互い子供の頃に出会って一緒にバンド組みたかった」としたMIYAVI。「もっといっぱいケンカしたかった。これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちです。僕が言えたセリフじゃないですが、素晴らしいアーティスト達が集まったプロジェクトなので、大切に進めていって欲しいと願っているし、僕も、ずっと応援していきます」と呼びかけ「素敵な景色をありがとう」と感謝。最後は「ヨシキさん、ハイドさん、スギゾーさん、みなさんと一緒にロックできて光栄でした。Love you all,The Last RockStars!!!!!! M」と結んでいる。THE LAST ROCKSTARSは、2022年にYOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIの4人で結成されたスーパーバンド。デビューシングル「THE LAST ROCKSTARS (Paris Mix)」のリリース後、NHK紅白歌合戦に出演、さらに日米でのデビューツアーを成功させ、国内外で圧倒的な注目を集めてきた。