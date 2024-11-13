¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤«¤é¿¤Ó¤ëµÓ¡Ä¿·ÌÚÍ¥»Òà¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ëá¥¿¥¤¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½÷¿À¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶Àä´ãÊ¡¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê30¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾Ð´é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖThailand memory with my best friend in Thailand¡×¡Ê¥¿¥¤¤Î»×¤¤½Ð¡£¥¿¥¤¤Î¿ÆÍ§¤È¤È¤â¤Ë¡Ë¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Èþ½Ñ´ØÏ¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥é¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëÈù¾Ð¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¡×¡Ö²Ö¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ»Êì¡¦½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¶Àä´ãÊ¡²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£