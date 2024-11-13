¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤ò¡Ä¡Ä!? ¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×¼¡²ó¤Î¥³¥Þ¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡Ö¥Ñ¥¡¥ó¡×¤ÈÅÝ¤ì¤ë»³ÅÄ
11·î12Æü ¸ø³«
¡¡ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×¤è¤ê¼¡²ó¤Î¥³¥Þ²èÁü¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëºù°æ»á¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤Î¥³¥Þ²èÁü¤¬¸ø³«¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»³ÅÄ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ÔÀî¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÂè156ÏÃ¡Ö»ä¤ÏËÜ²»¤ò¸À¤¦¡×¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤È»ÔÀî¤¬¥«¥ìー¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ò´¥¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºù°æ»á¤Ïº£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¼¡²ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤Î¸ø¼°X
¼¡²ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¡Ä pic.twitter.com/6c2t0Ppj1x- ºù°æ¤Î¤ê¤ª@ËÍ¥ä¥Ð11´¬11/8È¯Çä¡õ·à¾ìÈÇ·èÄê (@lovely_pig328) November 12, 2024