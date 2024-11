【「灰仭巫覡」二十一番】11月13日 公開価格:90pt

講談社の公式無料漫画アプリ「マガポケ」にて、マンガ「灰仭巫覡」二十一番(第21話)が公開された。マガポケでの価格は90pt。

本作は、少年マガジンにて連載中の大暮維人氏によるファンタジーマンガ。「夜」と呼ばれる天災に抗う少年たちの物語が描かれる。

今回は最新話となる第21話が公開。なお、マガポケでは11月13日時点で18、19話などをポイント消費無しの無料で読むことができるようになっている。

【最新話】

マガポケ「灰仭巫覡」二十一番のページ

【無料公開中(一部)】

マガポケ「灰仭巫覡」十九番のページ

マガポケ「灰仭巫覡」十八番のページ

【灰仭巫覡】

「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!?漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕!

