・ヴィアＨＤが大幅に５日続伸、上期経常利益３．４倍で株主優待制度の拡充を発表

・エクサＷｉｚが急反発、７～９月期営業損益が創業来初の黒字着地

・青山商はＳ高カイ気配、配当増額と自社株買いを好感

・中越パが続急伸、２５年３月期利益予想および配当予想を上方修正

・エイチワンが大幅高で３連騰、自動車向け生産減も販売価格適正化で上期最終利益２３倍

・ＡＢＥＪＡが大幅高で４連騰、ＡＩ関連株の物色人気再燃で先導役に

・ソフトバンクＧが朝高後下げに沈む、上期最終黒字１兆円もＮＡＶ減少で慎重姿勢

・東応化が急反発、第３四半期営業利益５０％増と自社株買い発表を好感

・朝日工に人気集中、営業利益大幅増額で３４期ぶり過去最高更新し増配サプライズも

・ホシザキが７日続伸、２４年１２月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感

・東エレクがカイ気配スタート、今期業績大幅上方修正し営業５割増益見通しで配当も増額



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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