2024年11月5日に行われたSteamクライアントのアップデートは、Windows7/8およびmacOS 10.13/10.14が対象外となりました。古いOSのユーザーはクライアントをアップデートしないままライブラリにアクセスできますが、いつまで利用できるかは不明です。Steam :: Steam News :: Steamクライアントアップデート−11月5日https://steamcommunity.com/games/593110/announcements/detail/4472730495692571025

Windows 7 and 8 now dead for gaming, as new Steam update pulls supporthttps://www.pcgamesn.com/steam/windows-7-and-8-stops-workingSteam drops Windows 7 and 8 support with the latest client - users told to ‘update to a more recent version of Windows’ to continue gaming | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/steam-drops-windows-7-and-8-support-with-the-latest-client-users-told-to-update-to-a-more-recent-version-of-windows-to-continue-gaming11月5日のアップデートでは、いくつかの修正に加えて「Steamゲームレコーディング」というゲームの録画機能が追加されました。Steamのゲーム録画機能「Steamゲームレコーディング」がベータ版から正式になってリリース - GIGAZINE上記アップデートはWindows7/8およびmacOS 10.13/10.14が対象外となり、運営元のValveは「このバージョンのSteamクライアントは、今後該当のOSでは動作しません。これらのOSバージョンのユーザーは、新しいバージョンのSteamクライアントに自動的にアップデートされません」と伝えています。Valveは2024年1月1日の時点で「Windows 7、Windows 8、およびWindows 8.1のサポートを終了した」と発表しており、この日以後、該当のOSにインストールされているSteamクライアントはセキュリティアップデートを含むあらゆる種類のアップデートを受信しなくなると述べていましたが、11月5日のアップデートで改めて受信しないことが示されました。Steamが2024年1月1日でWindows 7/8/8.1のサポートを終了 - GIGAZINEValveの調査では、Windows 7でSteamを使用しているのはわずか0.29%で、Windows 8などその他古いWindows OSを使用しているゲーマーはSteamの全プレイヤーのわずか0.09%に過ぎません。割合からすると少ない数字ですが、Steamの月間アクティブユーザーは2024年6月時点で1億3200万人とされており、Windows 10や11へのアップグレードを拒否しているユーザーは少なくとも約50万人程度は存在すると見られています。なお、Windows 7は2020年1月14日に、Windows 8.1は2023年1月10日にMicrosoftからのサポートが終了しており、2025年10月14日にはWindows 10のサポートも終了する予定です。