2023年4月に「 アメリカ軍の機密情報がインターネット上に流出している 」ということが大きく報じられました。この機密情報を流出させた元州兵のジャック・ダグラス・テイシェイラに15年の懲役が言い渡されました。Office of Public Affairs | Former Air National Guardsman Sentenced to 15 Years in Prison for Unlawfully Disclosing Classified National Defense Information | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/former-air-national-guardsman-sentenced-15-years-prison-unlawfully-disclosing-classified機密情報流出は2023年4月6日のニューヨーク・タイムズの報道で明るみに出ました。流出した情報には「ウクライナ軍を支援するためのアメリカとNATOの秘密計画について記した機密文書」「韓国政府内の通信を傍受して得た情報」などが含まれていました。テイシェイラは機密情報を「少人数のDiscordサーバー」に投稿していましたが、大規模なサーバーに転載されたり4chanやTelegramといった外部サービスに再投稿されたりしたことで一気に拡散しました。流出したアメリカ政府の機密文書はDiscordに投稿され4chanやTelegramに拡散された&なぜかTRPGのキャラクターシートが含まれていたことも判明 - GIGAZINEニューヨーク・タイムズの報道から1週間が経過した2023年4月13日に、FBIはテイシェイラを逮捕して即座に起訴しました。テイシェイラは起訴直後は無罪を主張していましたが、2024年3月に罪を認めました。軍事機密をDiscordに漏洩させた空軍州兵が有罪を認める、最大17年の拘禁刑に - GIGAZINEそして、2024年11月12日にテイシェイラに対して15年の懲役と3年の保護観察の判決が下りました。アメリカ司法省の発表によると、テイシェイラは2019年9月に空軍州兵へ入隊し、マサチューセッツ州のオーティス空軍州兵基地の第102情報航空団に所属していたとのこと。テイシェイラはサイバー防衛作戦部隊の一員として従軍しており、2021年には「最高機密」や「機密」に分類された情報へのアクセス権限を獲得しました。その後、2022年1月頃から機密情報をDiscordに送信し始めたそうです。テイシェイラは基地内のコンピューターを用いて職務とは無関係な機密情報を何百回も検索していました。上官はテイシェイラに対して「機密情報に関するメモを記録するな」「機密情報への『ディープダイブ』は控えろ」と2回にわたって警告していましたが、テイシェイラは情報漏えい行為を続けました。また、テイシェイラは逮捕の直前に「所持する電子機器の破壊」や「オンラインアカウントの削除」を実施し、証拠の隠滅を図っていました。メリック・ガーランド司法長官は「テイシェイラは、インターネット上の匿名の友人の気を引くために、機密指定された国防情報をソーシャルメディアプラットフォームで繰り返し共有した」「テイシェイラの重大な背信行為は、アメリカと同盟国の国家安全保障を危険にさらした。この判決は、アメリカの機密とアメリカ国民の安全を守る義務の重大さを示している」とコメントしています。