限定メニューも気になる♡ 東京駅の人気スコーン専門店が表参道駅に2号店をオープン！（東京・表参道）

「ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道」(東京・表参道)

Echika表参道限定スコーン各種 写真:お店から

「Afternoon Tea TEAROOM」「KIHACHI」「Shake Shack(R)」などを手掛けるアイビーカンパニーが運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」の2号店が「Echika表参道」のマルシェドゥメトロ内にオープン。国産小麦や牛乳をしっかり練って作り上げることで、クロテッドクリームなどをつけなくても風味が豊かで、外はサックリ、中はしっとりとしたおいしいスコーンに仕上げています。

「バターミルクスコーン」 写真:お店から

ショーケースには伝統的なイングリッシュスコーンから、アメリカンスコーン、スイーツのように楽しめるデコレーションスコーンまで、華やかなスコーンがずらり。

「『舟和』の芋ようかんと発酵バターのスコーンサンド」 写真:お店から

新店舗では定番人気の「バターミルクスコーン」300円や「あんバタースコーンサンド フランス産発酵バター&北海道大納言」500円などに加え、和菓子の老舗とコラボレーションした「『舟和』の芋ようかんと発酵バターのスコーンサンド」490円(秋限定販売)などの季節の味わいがラインアップします。

「スコーンサンド シャインマスカット&ミルクティークリーム」 写真:お店から

また、Echika表参道限定の新作スコーンサンドとして「シャインマスカット&ミルクティークリーム」540円(11月14日までの販売)、「マロン&メープルホイップクリーム」500円(11月15日〜11月30日の販売)、「ル レクチエ&バニラカスタードクリーム」500円(12月1日〜12月25日の販売)の華やかな3種もリレーして順次展開するとのことです。

<店舗情報>◆ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道店住所 : 東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内TEL : 03-6447-1631

