BTS、SEVENTEENなどのライブを大特集！CS特別番組『K-POP BEST LIVE！』放送決定

■BTS、SEVENTEENの他に、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIMのライブを大特集

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」が厳選した、K-POP人気アーティストのライブを紹介する特別番組『K-POP BEST LIVE!』のテレビ初独占放送が決定した。

K-POPはなぜ全世界の人々を熱くするのか。彼らが届けるメッセージはなぜ苦しみを乗り越える希望となり、華麗なパフォーマンスは幸福と活力をもたらすのか。選りすぐりのライブシーンからK-POP人気の秘密に迫る。

BEST LIVEの筆頭に挙げられるのは、BTS。全世界のアーティストたちが憧れる夢の舞台、ロンドン・ウェンブリー・スタジアムで非英語圏のアーティストとしては異例とも言える2回の公演を行い、2日間で12万人を動員。全世界にその名を知らしめたのが『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON』の“歴代級”ステージだ。続いて、チケットは即完売、会場に入れなかったファンが場外に漏れた音にさえ聴き入るほど過熱したのが、大阪・ヤンマースタジアム長居で行われた日本初のスタジアム公演『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’-JAPAN EDITION』。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界中で人気を博するBTSの魅力が最大限に活かされた“LIVE”は感動必至である。

2組目のアーティストは、2024年5月にデビュー後最大規模となる初のスタジアムツアーを成功裏に収めたSEVENTEEN。デビュー9周年の記念日となる5月26日に、13人の完全体で夢のステージに立ちCARAT(ファンの呼称)と感動の瞬間を共にした『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN』神奈川・日産スタジアム公演の記念すべきステージや、メンバーが一丸となり、オープニングから最後の楽曲に至るまでポテンシャルの高さをまざまざと見せつけた『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN』福岡PayPayドームで行われたファイナル公演がピックアップされた。

3組目は、2024年9月にK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアーを完遂させ、11月と12月には京セラドームにて追加公演の開催も決定したTOMORROW X TOGETHER。安定感のあるボーカルと圧倒的なパフォーマンス力で爽やかさから力強さ、叙情的な雰囲気まで、多彩な魅力を放った初のドーム公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』京セラドーム大阪公演の永遠の記憶に残るライブに注目だ。

4組目は、2023年9月にデビューからわずか2年10ヵ月のK-POPボーイグループ“最速”で東京ドーム公演を実現させたENHYPEN。ツアータイトルに込められた“FATE(運命)”を体現するかのように、ファンと揺るぎない絆でひとつになり、あらたな歴史を刻んだ『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN JAPAN』東京ドームでのファイナル公演のステージや、自身最多公演数のワールドツアー日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』から、2024年6月12日の埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた開幕公演がピックアップされている。

ガールグループからは、世界中が熱い視線を注ぐ新進気鋭の5人組グループLE SSERAFIMをセレクト。2024年7月15日に行われた日本初となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-JAPAN』の神奈川公演では、観客を魅了する力強いパフォーマンスの他、“超絶かわいい”コールが沸き起こるなど、会場は熱気に包まれた。

様々なジャンルを融合させた多様性のある音楽に、トップレベルの歌唱力と圧倒的ダンススキルで“伝説級”のステージを創り上げていくK-POPアーティスト。TBSチャンネルが厳選したライブとその舞台裏や独占インタビュー、そして等身大の素顔を映し出すバラエティーのワンシーンも交えながら、K-POPアーティストの輝かしい功績を振り返る。

