15Ê¬¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÀäÉÊ¤ª¤«¤º¡ª¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³½Õ´¬¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³¤Î½Õ´¬¤¤Î¥ì¥·¥Ô
½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤Î¤³¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¿©ºà¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢º£»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¡Ø¥¥Î¥³¤Î½Õ´¬¤¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¾å¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤¤Î¤³¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢62,000¼ïÎà¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤¤Î¤³¤Î¼ïÎà¤ÏÌó4,000¼ïÎà¡¢¿©ÍÑ¤È¤µ¤ì¤ë¤¤Î¤³¤ÏÌó100¼ïÎà¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¤Î¤³¤ÏÌó15¼ïÎà¡¢¤È¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤³¤Ï½©¤¬½Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¤Î¤³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç½Ü¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯Ãæ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤â¡¢½Ü¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯Ãæ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¤·¤á¤¸¤È¤¨¤Î¤Âû¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ªßÖ¤á¤¿¤¤Î¤³¤ò¾ï²¹¤ËÎä¤Þ¤·¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ç´¬¤¤¤ÆÍÈ¤²¾Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¡£
¤¤Î¤³¤Ï°ì½ï¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ç»ÝÌ£¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢2¡Á3¼ïÎà¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³¤Î½Õ´¬¤¤ÎºàÎÁ¡Ê5ËÜÊ¬¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡¡5Ëç
¤·¤á¤¸¡¡1ÂÞ
¤¨¤Î¤Âû¡¡1ÂÞ
¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿2¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1·çÊÒ
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1ÇÕ
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¸ÕÜ¥¡¡¾¯¡¹
¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
ÍÈ¤²Ìý¡¡Å¬ÎÌ
¥Î¥ê¡Ê¹ç¤ï¤»¤ÆÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ë
¾®ÇþÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¿å¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³¤Î½Õ´¬¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¡¢¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤·¡¢¤¨¤Î¤Âû¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÍî¤È¤·¤ÆÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢º¬¸µ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¤·¤á¤¸¡¦¤¨¤Î¤Âû¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¸ÕÜ¥¡¦¾ßÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¢¤¬¾ï²¹¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÎä¤á¤¿¤é¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ë1¡¿5ÎÌ¤ò¾è¤»¤Æ´¬¤¡¢´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò¾®ÇþÊ´¤È¿å¤òÍÏ¤¤¤¿¥Î¥ê¤Ç»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½Õ´¬¤¤ò5ËÜºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½Õ´¬¤¤Î´¬½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò1cmÆþ¤ì¤Æ¹â²¹¤Ë²¹¤á¡¢¤¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤â¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¾Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡ÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤éÌÖ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¼è¤ê¡¢Ìý¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¤«¤é¤·¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê²¼¤µ¤¤¤Í¡£²èÁü¤Ï¡¢Ãæ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê½Õ´¬¤¤Ë¡¢¤«¤é¤·¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò´¬¤¯»þ¤Ë¡¢¥¥Î¥³¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º ¤ò1¡¿2ËçÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤í¤©¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤½Õ´¬¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥°¥¢¥Ë¥ë»À¡ß¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯Ãæ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Î¤³¤Ï½©¤¬½Ü¡ª¤¼¤Ò¡¢¤¤Î¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿½Õ´¬¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©