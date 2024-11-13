Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤«¤éÆÍÁ³¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢Îø¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ä¡ÈºÇ¸å¤Î¶äËë¥¹¥¿¡¼¡É¾®ÎÓ°°¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¹ñÌ±Åª²ÎÉ±¤È¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·ëº§ÈëÏÃ¡É
¡Ò¡ÈºÇ¸å¤Î¶äËë¥¹¥¿¡¼¡É¾®ÎÓ°°¤¬¸ì¤ë¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤È²á¤´¤·¤¿¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡É¡Ö¤â¤¦»þ¸ú¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1956Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2026Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÎÓ°°¡£86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²Î¤¦Âç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¡Û¾®ÎÓ°°¤È·ëº§¤·¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëÃåÊª»Ñ¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ°°¤¬¼«¿È¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¼«ÅÁ¡Ø¾®ÎÓ°°²ó¸ÜÏ¿ ¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¤Ï»à¤Ê¤º¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò¾å°´¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤Î·ëº§ÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´6²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¾®ÎÓ°°¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Îµáº§
¡¡1962Ç¯11·î5Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯·Êµ¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤ÎÈÕ½©¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤ÎÆü³è¥Û¥Æ¥ë¤Ç¾®ÎÓ¤ÈÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤¬À¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÅö»þ24ºÐ¡£¤Ò¤È¤ÄÇ¯¾å¤Î¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢1960Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡Ö°¥½¥ÇÈ»ß¾ì¡×¤ÇÂè2²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈäÏª±ã¤Ë¤ÏÊÒ²¬Àé·ÃÂ¢¤äÄáÅÄ¹ÀÆó¡¢ÃæÂ¼¶ÓÇ·½õ¤éï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Àï¸åºÇÂçµé¤Î²Ú¿¤¤ÎÅµ¤Èëð¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ò²æ¤¬¶»¤Ë¿Í¤ÎÃÎ¤é¤¶¤ëÀô¤¢¤ê¡¡¤Ä¤Ö¤Æ¤òÅê¤²¤ÆÍð¤·¤¿¤ë·¯¡Ó
¡¡µó¼°¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤¬±Ó¤ó¤ÀÃ»²Î¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÁêÊ¹²Î¤ò¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÒÀÐ¤ò»ý¤ÁÅê¤²¤Æ¤ß¤Ä¤á¤ó¿å¤ÎÌÌ¡¡²»¹â¤ÇÈÎ©¤Ä¤ä¤¿¤¿¤º¤ä¡Ó
¶äËë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤Î·ëº§¤ËÀ¤´Ö¤ÏÁûÁ³
¡¡¶äËë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤Î·ëº§¤ËÀ¤´Ö¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤·¤í¤¢¤ÎÁû¤¬¤ìÊý¤Ï¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î·ëº§¤Ç¿·Ê¹¤Î¹æ³°¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ëÊý¤¬ÌîÊë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¸òºÝ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÈÖµ¼Ô¤¬»£±Æ½ê¤ËÍè¤Æ²¶¤Ëæ«¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¤è¡£
¡¡Ä«Áá¤¯¤«¤éÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¡ØÅÏ¤êÄ»¡Ù¤Î¥Í¥¿¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø°°¤µ¤ó¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤·È´¤±¤ËÊ¹¤¯¡£¤Ò¤Ð¤ê¤¬¹Åç¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ø°°¤È·ëº§¤¹¤ë¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£²¶¤¬¤¦¤«¤Ä¤Ë¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î±³¤À¤è¡£ËÜ¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤¢¤¯¤ëÆü¤Ë¤Ï·ëº§ÊóÆ»¤¬½Ð¤ÆÂçÁû¤®¤µ¡×
¾®ÎÓ°°¤ÈÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡È½Ð²ñ¤¤ÈëÏÃ¡É
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï1950Ç¯º¢¤ËÁÌ¤ë¡£Åö»þ¾®ÎÓ¤Ï12ºÐ¡£¤Ò¤È¤ÄÇ¯¾å¤Î¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·ºÍ¾¯½÷²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4ºÐ¤Îº¢¤«¤é»ùÆ¸·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤¬¡¢ÊüÁ÷·à¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿NHK¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÂç¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤Ò¤Ð¤ê¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤éÂçÌ¾¹ÔÎó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¶¶ø¤Î°ã¤¤¤òÃ²¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤òÎäÀÅ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È¤Í¡×
¡¡Àï¸åÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÔÀ¤½Ð¤Î²Î¼ê¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¡¢¾¼ÏÂ12Ç¯¡¢ÆüÃæÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Î²¼Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é½ÐÀ¬Ê¼¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Ç²Î¤¦»Ñ¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢9ºÐ¤Î»þ¤ËNHK¡Ö¤Î¤É¼«ËýÁÇ¿Í²»³Úº×¡×¤Ë½Ð±é¡£¾ð´¶¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖÈá¤·¤ÃÝÅ«¡×¤¬»Ò¶¡¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢Âî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤ò¼þ°Ï¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1949Ç¯¡¢¡Ö²ÏÆ¸¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÀµ¼°¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÅìµþ¥¥Ã¥É¡×¤ä¡Ö¥ê¥ó¥´ÄÉÊ¬¡×¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¡¡·î´©¡ÖÌÀÀ±¡×¤Î´ë²è¤Ç2¿Í¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ß¤¤¤Ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÐÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤À¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¡Ø¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ê¤¿¡¢Îø¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î»þ¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬¿È¤Î°ø²Ì¡£Åö»þ¤Î²¶¤ÏÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤È¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Å¬Åö¤Ë¡Ø¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡Ò¡ÖÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤¤Ï¤¬¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¾®ÎÓ°°¤È½÷Í¥¡¦ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤¬ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ä¡ÈºÇ¸å¤Î¶äËë¥¹¥¿¡¼¡É¤¬¸ì¤Ã¤¿Îø°¦»ö¾ð¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÎÓ °°¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë