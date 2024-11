グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈から、いたずら大好きなかよしコンビ「チップ」と「デール」をデザインした「チップ&デール/ナッティショコラサンド」が新たに発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「チップ&デール/ナッティショコラサンド」

価格:

・8枚入 1,188円(税込)

・スペシャル缶 14枚入 2,268円(税込)

・スペシャル缶 14枚入 ポーチセット 3,240円(税込)

販売情報:※期間中でも、商品がなくなり次第販売終了とまります

スケジュール:

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

先行発売:2024年11月15日(金)〜2025年3月14日(金)頃先行発売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店取扱スイーツ:・チップ&デール/ナッティショコラサンド 8枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入 ポーチセット通常発売:2024年11月22日(金)〜2025年3月14日(金)頃通常販売店舗:・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)・羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)取扱スイーツ:・チップ&デール/ナッティショコラサンド 8枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入 ポーチセット羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)取扱スイーツ:・チップ&デール/ナッティショコラサンド 8枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)取扱スイーツ:・チップ&デール/ナッティショコラサンド 8枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入 ポーチセット通販情報:受注期間:2024年11月20日(水)10:00〜販売店舗:公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店取扱スイーツ:・チップ&デール/ナッティショコラサンド 8枚入・チップ&デール/ナッティショコラサンド スペシャル缶 14枚入 ポーチセット※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了します

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ファン待望の「チップ&デール/ナッティショコラサンド」が、かわいいポーチがついたセットとともに新たに登場!

「チップ」と「デール」のかわいさに一目で笑顔になりそうな、ワクワクあふれるショコラサンドです☆

「チップ」と「デール」が仲良く遊ぶ、サクサク楽しいナッティショコラサンド

「チップ&デール/ナッティショコラサンド」は、いたずらも木の実も大好きななかよしコンビ「チップ」と「デール」が描かれたショコラクッキーサンド。

アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたヘーゼル香るミルクショコラがサンドしてあります。

カリッと頬張れば、トリプルナッツの香ばしい香りがお口いっぱいあふれるスイーツです。

「チップ」と「デール」をプリントしたお菓子の絵柄は4種類。

ランダムに入っているので、どれが出るかは開けるまでのお楽しみです☆

入数ごとに異なるイラストが描かれた、かわいいパッケージデザインにも注目

「チップ&デール/ナッティショコラサンド」は、入数ごとに異なるイラストが描かれた、かわいいパッケージに入っているのもポイント。

8枚入は「チップ」と「デール」が大好きな木の実に囲まれた心ときめくデザインが使用されています。

ごきげんな笑顔の2人や、木の実を頬につめこんだお茶目な表情に、お菓子を食べる前からワクワクが止まりません☆

14枚入は、木の実を集めてはしゃぐ2人を描いたスペシャル缶。

中のお菓子を食べ終わったあともおうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

「チップ」と「デール」のように大切なパートナーへのプレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったり☆

なくなり次第終了「オリジナルポーチセット」

「チップ&デール/ナッティショコラサンド」にポーチがついてくるスペシャルなセットも登場。

黄色のインク片手に大はしゃぎする「チップ」と「デール」が描かれたかわいいデザインポーチは、ここでしか出会えないオリジナルです。

ポーチに描かれた、表裏で異なるデザインも注目です。

また、ペンや小物などを収納できる内ポケットもついて使い勝手も抜群。

ファスナーには「チップ」と「デール」のロゴをあしらったオリジナルチャームが付いています。

※ポーチ単品での販売は実施されません

「チップ」と「デール」が仲良く遊ぶ、サクサク楽しいナッティショコラサンド。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈にて2024年11月15日より順次販売される「チップ&デール/ナッティショコラサンド」の紹介でした☆

