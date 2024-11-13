Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯²¤½£¤Ø
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤11·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤Î±§Ãè²Ê³Ø¡Ê2´ü¡ËÀèÆ³ÆÃÊÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛÉ÷¤È¼§µ¤·÷¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡ÊSMILE¡Ë¡×¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯²¤½£¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¡£±ÒÀ±¤Ï2025Ç¯7·î¤ËÆîÊÆ¡¦Ê©ÎÎ¥®¥¢¥Ê¤Î¥¯¡¼¥ë¡¼È¯¼Í¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢2025Ç¯Ëö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¡£¡ÖÈù¾Ð¡×±ÒÀ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃæ¹ñ¤¬½é¤á¤ÆESA¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë±§Ãè²Ê³ØÃµºº¤È¤Ê¤ë¡£
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÇ½ª¸¡ºº¤ËÅö¤¿¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÊñÁ°¤ÎÀºÌ©Â¬ÎÌ¤ò¹Ô¤¦¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤ÎºÊñÁ°¤ÎÀºÌ©Â¬ÎÌ¤ò¹Ô¤¦¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤Ë»È¤¦ÅÅÃÓ¤ÎºÊñ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤Ë»È¤¦ÅÅÃÓ¤òºÊñ¤¹¤ë¸¦µæ°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë
4Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Èù¾®±ÒÀ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¤Ç¡¢±ÒÀ±¡ÖÈù¾Ð¡×¤òºÊñ¤¹¤ëÈ¢¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÀÇ´Ø¿¦°÷¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÎ©²¢¡Ë