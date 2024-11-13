ÆØ²ì¸¶È¯2¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¡¿³ºº¤Î¡ÖÉÔ¹ç³Ê¡×Àµ¼°·èÄê¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÊ¡°æ¸©¤ÎÆØ²ì¸¶È¯2¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¿³ºº¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤¹¤ë°Æ¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯Â¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶È¯¤Îµ¬À©´ð½à¤Ç¤Ï³èÃÇÁØ¤Î¾å¤Ë¸¶»ÒÏ§¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2011Ç¯5·î¤«¤éÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÆØ²ì¸¶È¯2¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿³ºº¥Á¡¼¥à¤¬¸¶»ÒÏ§¤Î¿¿²¼¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢µ¬À©´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°ìÈÌ¤«¤é¸øÊç¤·¤¿°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¿³ºº¥Á¡¼¥à¤¬¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¿³ºº½ñ¡×¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢¿³ºº¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÍâÇ¯¤ËÈ¯Â¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿³ºº¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆØ²ì¸¶È¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¡×¤ÏÇÑÏ§¤ò¸¡Æ¤¤»¤º¡¢º£¸å¡¢ÄÉ²ÃÄ´ºº¤Î¤¢¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿³ºº¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
½»Âð,
²£ÉÍ,
¿ÀÆàÀî,
À¸²Ö,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à