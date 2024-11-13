表紙＆巻頭グラビアに乃木坂46の池田瑛紗さんが登場！ 「週刊少年サンデー 51号」本日発売
【週刊少年サンデー 2024年51号】
11月13日 発売
価格：360円
11月13日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年51号」を本日11月13日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙＆巻頭グラビアには、乃木坂46の池田瑛紗さんが登場。付録にポストカードも付いてくる。巻頭カラーは、高橋留美子氏の「MAO」、センターカラーには晴川シンタ氏の「百瀬アキラの初恋破綻中。」が掲載。2号連続掲載となるコトヤマ氏の読み切り作品「ミナソコ」後編も掲載される。
少年サンデー51号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) November 12, 2024
・表紙＆巻頭グラビア!ポストカード付![#乃木坂46 #池田瑛紗]ちゃん!
・単行本22巻11/18ごろ発売直前記念巻頭カラー![#MAO]
・ #コトヤマ 先生[#ミナソコ]後編!
・超人気御礼!Cカラー![#百瀬アキラの初恋破綻中。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/sVjHjbvoHo
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