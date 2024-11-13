【週刊少年サンデー 2024年51号】
11月13日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年51号」を本日11月13日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙＆巻頭グラビアには、乃木坂46の池田瑛紗さんが登場。付録にポストカードも付いてくる。巻頭カラーは、高橋留美子氏の「MAO」、センターカラーには晴川シンタ氏の「百瀬アキラの初恋破綻中。」が掲載。2号連続掲載となるコトヤマ氏の読み切り作品「ミナソコ」後編も掲載される。

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