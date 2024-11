【週刊少年マガジン 2024年50号】11月13日 発売価格:400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2024年50号」を本日11月13日に発売した。価格は400円。表紙と8ページのグラビアを飾るのは、コスプレイヤー、女優、モデルとマルチに活躍する桃月なしこさん。

今週号の巻頭カラーには、新章突入の「灰仭巫覡」が登場。最新巻となる第2巻が11月15日に発売される。また、「灰仭巫覡」、センターカラーで掲載の「ゆめねこねくと」と「ばっちりスクラッチ」は、ポスターが各3名に当たるキャンペーンも実施されている。

なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「シャングリラ・フロンティア」は作者取材のため休載となっている。

