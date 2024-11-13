¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£µ°Ì¤Ë¥ß¥Ê¥È£È£Ä
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£³Æü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6862.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥È£È£Ä¤ÏÁ°Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ò¤Ä¤±¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤¿¤Á¤ÇÂ³¿¡£Âè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£¹·î¡ËÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î¹â¿ÊÄ½¤¬°ú¤Â³¤Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Âè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£´£¸¡¥£³¡ó¸º¤Î£´²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ´ü·×²è£·²¯£³£µ£°£°Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï£¶£³¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ä£Ò£Ï£Í½ñ¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Î½ñ¹þ¤ß¿ôÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢Âç·¿¥¹¥Ý¥Ã¥È°Æ·ï¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£³Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥È£È£Ä¤ÏÁ°Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ò¤Ä¤±¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤¿¤Á¤ÇÂ³¿¡£Âè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£¹·î¡ËÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î¹â¿ÊÄ½¤¬°ú¤Â³¤Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Âè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£´£¸¡¥£³¡ó¸º¤Î£´²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ´ü·×²è£·²¯£³£µ£°£°Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï£¶£³¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ä£Ò£Ï£Í½ñ¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Î½ñ¹þ¤ß¿ôÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢Âç·¿¥¹¥Ý¥Ã¥È°Æ·ï¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS