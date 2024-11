東京ばな奈ワールドのスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の「はみ出しチョコのクッキーサンド」が、イーブイデザインの缶に入って登場!

個包装パッケージにもピカチュウとイーブイがデザインされているほか、全6種類のイーブイのステッカーがランダムで1枚入っています☆

ポケモン東京ばな奈「はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)」

価格:1,998円(税込)

発売日:2024年11月21日(木)

内容量:12枚

販売店舗:

HANAGATAYA東京南店 「ポケモントウキョウステーション」(改札内)

東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)

東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

東京ばな奈ワールド/チョコレートサンドTOKYO 東京ギフトパレット店

ポケモンストア 東京駅店

HANAGATAYAエキュート上野店(改札内)

東京ソラマチ イーストヤード1階10番地 空の小町

東京ばな奈ワールドのスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の「かわいすぎる」と大人気の「はみ出しチョコのクッキーサンド」が、イーブイデザインの缶に入って登場!

11月21日の“イーブイの日”に合わせて発売されます。

お菓子も、パッケージも、ポケモンづくし。

個包装パッケージにもピカチュウとイーブイがデザインされているほか、全6種類のイーブイのステッカーがランダムで1枚入った、まさに特別な缶です☆

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種類。

バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄が、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄がそれぞれ描かれています。

シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめるクッキーサンドです。

イーブイ缶

お菓子だけではなく缶のいたるところまでかわいいイーブイ缶。

振り返りすがたのイーブイも、ウィンクしてこちらをみつめるイーブイなど、蓋にも側面にも表情やポーズの異なるイーブイがデザインされています。

きらきらした瞳もポイントです。

美味しいクッキーサンドを食べ終わったあともイーブイ缶と一緒に癒やしのひと時を過ごせます。

スペシャルステッカー

イーブイ缶には「ポケモン東京ばな奈」シリーズ初となるイーブイステッカー付き。

ステッカーにも表情やポーズが異なるイーブイが、かわいくデザインされています。

ステッカーの絵柄は全部で6種類。

どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみです。

「ポケモン東京ばな奈」4周年記念 イーブイのスペシャルふせんプレゼント

期間:2024年11月21日(木)〜各店舗ごとに無くなり次第終了

内容:期間中、対象店舗で「ポケモン東京ばな奈」商品を購入の方にスペシャルふせん(20枚つづり)をプレゼント(1会計につき1つ)

対象店舗:

HANAGATAYA東京南店 「ポケモントウキョウステーション」(改札内)

東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外

東京ばな奈の木(改札内)・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

東京ばな奈ワールド/チョコレートサンドTOKYO 東京ギフトパレット店

JR上野駅 HANAGATAYAエキュート上野店(改札内)

羽田空港第1ターミナル PIER7(ゲート内)

成田国際空港第1ターミナル 東京食賓館 おもたせ処

成田国際空港第1ターミナル Fa-So-La SOUVENIR 第3サテライト(出国審査後エリア)

成田国際空港第1ターミナル Fa-So-La SOUVENIR KOTOBUKI(出国審査後エリア)

成田国際空港第1ターミナル ANA FESTA 国内線ゲ−ト店(出国審査後エリア)

成⽥国際空港第2ターミナル Fa-So-La SOUVENIR 第2ターミナルサテライト(出国審査後エリア)

成田国際空港第2ターミナル ANA FESTA ロビーギフト店

成田国際空港第3ターミナル 東京食賓館

東京ソラマチ イーストヤード1階10番地 空の小町

イーブイ缶の発売日である11月21日は、「ポケモン東京ばな奈」の誕生4周年&イーブイの日。

ふたつに合わせて、2024年11月21日(木)から対象店舗で「ポケモン東京ばな奈」商品をお買い上げの方にイーブイのスペシャルふせんがプレゼントされます。

今回のために特別に作られたスペシャルふせんです。

「ポケモン東京ばな奈」の「はみ出しチョコのクッキーサンド」に、イーブイデザインの缶が登場。

クッキーサンドや個包装のパッケージにもイーブイがデザインされた、イーブイづくしのお菓子です。

ポケモン東京ばな奈の「はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)」は、2024年11月21日(木)より発売です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スペシャルステッカー付き!ポケモン東京ばな奈「はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)」 appeared first on Dtimes.