¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡ª¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡×
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤¬¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡×
²Á³Ê¡§1,998±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)
ÆâÍÆÎÌ¡§12Ëç
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
HANAGATAYAÅìµþÆîÅ¹¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥¦¥¥ç¥¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
Åìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡ÊJRÅìµþ±Ø ⼋½Å½§ÃÏ²¼Ãæ±û¸ý²þ»¥³°¡Ë
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¹¥¿¥¸¥ª 1F-STUDIO Âç´ÝÅìµþÅ¹
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥ÉTOKYO Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥È¥¢ Åìµþ±ØÅ¹
HANAGATAYA¥¨¥¥å¡¼¥È¾åÌîÅ¹¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡¡¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É1³¬10ÈÖÃÏ¡¡¶õ¤Î¾®Ä®
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤¬¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
11·î21Æü¤Î¡È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Å¤¯¤·¡£
¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´Ì¤Ç¤¹¡ù
¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡¡¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É
¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢¡¼¥ÈÌ£¤Î2¼ïÎà¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î³¨ÊÁ¤¬¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î³¨ÊÁ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ï¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥Ö¥¤´Ì
¤ª²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ì¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¡¼¥Ö¥¤´Ì¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤¹¤¬¤¿¤Î¥¤¡¼¥Ö¥¤¤â¡¢¥¦¥£¥ó¥¯¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Ê¤É¡¢³¸¤Ë¤âÂ¦ÌÌ¤Ë¤âÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤é¤¤é¤·¤¿Æ·¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥¤¡¼¥Ö¥¤´Ì¤È°ì½ï¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¥¤¡¼¥Ö¥¤´Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î³¨ÊÁ¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¡£
¤É¤Î³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×4¼þÇ¯µÇ°¡¡¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Õ¤»¤ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)¡Á³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Õ¤»¤ó(20Ëç¤Ä¤Å¤ê)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¤Ä¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
HANAGATAYAÅìµþÆîÅ¹¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥¦¥¥ç¥¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
Åìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡ÊJRÅìµþ±Ø ⼋½Å½§ÃÏ²¼Ãæ±û¸ý²þ»¥³°
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎÌÚ¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë¡¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¹¥¿¥¸¥ª 1F-STUDIO Âç´ÝÅìµþÅ¹
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥ÉTOKYO Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
JR¾åÌî±Ø HANAGATAYA¥¨¥¥å¡¼¥È¾åÌîÅ¹¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë PIER7¡Ê¥²¡¼¥ÈÆâ¡Ë
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Åìµþ¿©ÉÐ´Û ¤ª¤â¤¿¤»½è
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Fa-So-La SOUVENIR Âè3¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ê½Ð¹ñ¿³ºº¸å¥¨¥ê¥¢¡Ë
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Fa-So-La SOUVENIR KOTOBUKI¡Ê½Ð¹ñ¿³ºº¸å¥¨¥ê¥¢¡Ë
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë ANA FESTA ¹ñÆâÀþ¥²¡Ý¥ÈÅ¹¡Ê½Ð¹ñ¿³ºº¸å¥¨¥ê¥¢¡Ë
À®⽥¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Fa-So-La SOUVENIR Âè£²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ê½Ð¹ñ¿³ºº¸å¥¨¥ê¥¢¡Ë
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë ANA FESTA ¥í¥Ó¡¼¥®¥Õ¥ÈÅ¹
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Åìµþ¿©ÉÐ´Û
Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡¡¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É1³¬10ÈÖÃÏ¡¡¶õ¤Î¾®Ä®
¥¤¡¼¥Ö¥¤´Ì¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë11·î21Æü¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤ÎÃÂÀ¸4¼þÇ¯¡õ¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ÎÆü¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)¤«¤éÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Õ¤»¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Õ¤»¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤Ë¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤ä¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Å¤¯¤·¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ù
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡ª¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡× appeared first on Dtimes.