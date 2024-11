½¼¼Â¤·¤¿³Ø¤Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä·ÇºÜ¾ðÊó¤¬³È½¼¡ªÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¡ÖWeb¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×

明治学院大学大学院では2024年11月8日にWebサイトを全面的にリニューアル。

明治学院大学大学院では2024年11月8日にWebサイトを全面的にリニューアルしました。

スマートフォンサイトを主軸にユーザビリティを見直しレイアウトを刷新、受験生への情報提供や大学院進学後の充実した学び、さらにその後のキャリアパスをイメージできるようなコンテンツを増やしました。

従来のWebページは文字量が多く、大学院進学のイメージができるようなコンテンツが不足していましたが、今回のリニューアルを通じて、「大学院という課程の魅力」や「大学院に進学することの意味」をより明確に受験生へ伝えることを目指しています。

従来のWebページには「文字量が多くすぐに欲しい情報へたどり着けない」、「情報へたどり着くまでの導線が分かりくい」といった課題がありました。

今回のリニューアルにあたって以下を改善しました。

・スマートフォンサイトを主軸にユーザビリティを見直し

・文字の大きさや分量を調整、より見やすいレイアウトへ

(2)院生・大学院担当教員のインタビュー記事をはじめとしたコラムを随時更新予定

大学院生活や研究に対する心構え、キャリアパスを現役大学生からもイメージできるようなコンテンツを新たに追加しています。

・大学院生インタビュー記事

大学院案内に掲載している学生インタビューのロングバージョンを掲載しています。

より具体的に研究内容や大学院での学び、さらには進路に関して知ることができます。

年間5名ほどのペースで更新をしていく予定です。

・大学院担当教員インタビュー記事

本学大学院での研究生活のイメージを具体的に持てるよう大学院での授業の特徴、学生に求める人物像や力、修了時に身につく力などを中心に掲載しています。

▼学生・教員インタビュー記事『大学院×ジブン』

https://www.meijigakuin.ac.jp/academics/graduate/interview/

(3)院生の学生生活のリアルについて実体験に基づくインタビュー動画を公開

▼インタビュー動画『突き詰めたいなら、大学院へ』

文学研究科芸術学専攻博士後期課程で映画に関する研究を行い、現在はWebシステムのエンジニアとして働く方を取材し、動画を作成しました。

学部生とは違う学び・研究の現場を具体的に紹介し進路選択の一つとして大学院進学を後押しするような内容を目指しました。

経験者自身に楽しさだけでなく不安やとまどいについても率直に語ってもらうことで、受験生や進学を迷う学生にとってリアルな大学院での学生生活を知ることができる内容となりました。

