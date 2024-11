心理的安全性の研修と課題把握を同時に実現！wiwiw「職場アンケートつきeラーニング」

wiwiwは、企業・団体における心理的安全性向上の取り組みを支援するeラーニング「<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>職場で取り組む!心理的安全性(行動宣言版)」を、2024年11月15日から提供開始します。

【サービス概要】

<既存講座からの変更点・追加要素>

この講座は、同社eラーニング「職場で取り組む!心理的安全性」に機能改修を加え、以下のように変更を行ったものです。

これにより、従来通り回答者が自身の振る舞いを見直し、行動変容につなげられるだけでなく、自社の職場環境の実態と課題、従業員の傾向を知るツールとしても活用することができます。

1 職場の心理的安全性に関するアンケート「セルフチェック2. 職場の心理的安全性」を追加。

2 受講者の振る舞いに関する「セルフチェック1. 心理的安全性への貢献度」を改修し、回答データを取得可能に。

3 上記2つのセルフチェックの回答データを、簡易レポートとして集計し提供。

※回答内容は、個人を特定できないよう匿名化して取り扱い、集計したデータを提供します。

※部署や性別、役職など、回答者の属性によるデータ比較も可能です(別途見積)

<講座の特長>

受講者自身の「心理的安全性への貢献度」をレーダーチャートで可視化するセルフチェックや、イラストアニメーション動画を視聴・考察するケーススタディ&ワークなど、本講座では、心理的安全性を「自分事」として捉えて行動変容を促すための仕組みを多く盛り込んでいます。

心理的安全性を、(管理職だけでなく)全従業員の共通認識とすることで、職場全体での取り組みの基礎を築き、活発な意見交換と建設的な議論を促し、互いの失敗からも学びながら組織の成果とイノベーションにつなげていける職場づくりをサポートします。

さらに、職場の心理的安全性に関するアンケート回答を取得することで、職場の課題を把握し、今後の取り組みに役立てることができます。

○心理的安全性の重要性と、組織のパフォーマンス向上に必要なポイントを学ぶ

○心理的安全性を阻害する心理的要素などをふまえて、マインド、コミュニケーション、場づくりの3つのポイントを学ぶ

○心理的安全性に関するよくある誤解(「ぬるい職場」など)を解き、前向きな取り組みを促す

○「心理的安全性への貢献度」セルフチェックの結果をレーダーチャート表示することで、受講者自身の日ごろの振る舞いが職場の心理的安全性に与える影響について振り返る

○ケーススタディで良い例と悪い例を比較し、自由記述式ワークでそのポイントを考察することで、深い理解とさらなる振り返りを促す

○講座最後のワークで受講による気づきを整理し行動宣言を行うことで、意識と行動の変革を促す

●受講者の心理的安全性の貢献度や、職場の心理的安全性に関する回答データを確認することができる

○講義動画は字幕つきで、音声なしでも学ぶことができる

※●印の項目は、本講座から追加された内容

<講座の概要>

チームの生産性向上に不可欠な「心理的安全性」について知り、セルフチェックで自身の振る舞いを振り返り、ケーススタディを通じて理解を深めます。

実際に心理的安全性を高めていくためのポイントを学び、職場の現状と課題について考え、最後に今後に向けた行動宣言を行います。

〈目次〉

はじめに

セルフチェック1. 心理的安全性への貢献度

レッスン1. 「心理的安全性」とは?

レッスン2. 心理的安全性の高い職場と低い職場(ケーススタディ)

ワーク1. 心理的安全性の高い職場と低い職場

レッスン3. 心理的安全性の高い職場をつくるために

セルフチェック2. 職場の心理的安全性

おわりに

確認テスト

ワーク2. 振り返りと行動宣言

※標準学習時間:35分

<価格(税別)>

eラーニング:4,500円/1ID・1講座

※ボリュームディスカウントあり

管理代行および学習データ提供:70,000円

<詳細・申込>

https://www.wiwiw.com/onlinetraining/onlinecourse/307

