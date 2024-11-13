¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ç¤â¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Ç¤â¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¡¥·¥Æ¥£¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡£Æ±¶¿¤Î¥í¥É¥ê¤¬¿äÁ¦¤«
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥í¥É¥ê¤ò·ç¤¯¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢Â¾¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥í¥É¥ê¤ÎÂåÌò¤È¤Ê¤ì¤ë¼éÈ÷ÅªMF¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
³ÍÆÀ¸õÊä¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥ÇÅù¤ÎÌ¾Á°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó98²¯±ß¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤òÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¿¤¯¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Æ±Áª¼ê¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤â¡¢³ÍÆÀ¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØCOPE¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¥É¥ê¤Ïº£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·Åß¤Ë¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥Æ¥£¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¢¥ó¥«¡¼2¿Í¤Î¶¦±é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£