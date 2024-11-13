°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡Ö±ïÀÚ¤ê¡×¤òµ§´ê¡ÖÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡Âç¿Í´éÉé¤±¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£11·î9ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë±ï¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Èµ§´ê¤·¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡Ö±ï¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤³¤È
¡¡Ê¡Åç¸©ÛØ»Þ´ôÂ¼¤Ë¤¢¤ë±ïÀÚ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢ÉÂµ¤¡¦Ä¾¤·¤¿¤¤ÊÊ¡¦¤ä¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë°±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë±ïÀÚ¤ê¿À¼Ò¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Çî»Î¤Á¤ã¤ó¿À¼Ò¤Ç»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö±ïÀÚ¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¥µ¥ß¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤È¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÍ§Ã£¤ÎËÜÃª¤Ë¤¢¤ëËÜ¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜ¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±ï¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ§´ê¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤Ê°²ÅÄ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡Á¡×¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£