株式会社サイトロンジャパンは、LAOWAブランドのシネマレンズ「Proteus」シリーズに、広角および望遠レンズを追加。11月8日（金）に受注を開始した。

Super 35用のProteusは、アナモフィックレンズ特有の楕円形のボケやフレア表現が特徴。

今回追加されたのは、広角レンズ「LAOWA Proteus 2X Anamorphic 28mm T2」と、望遠レンズ「LAOWA Proteus 2X Anamorphic 100mm T2」の2製品。

既発売の35mm、45mm、60mm、85mmと同様、開放T2の明るさとスクイーズ比2.0倍を実現した。

予想価格は、いずれも105万円前後。2本バンドルセットも用意され、予想価格は198万円前後。

また、それぞれにフレアカラーとして、Amber、Blue、Silverの3種類を用意する。

マウントは交換式で、Arri PLとキヤノンEFに対応する。

フィルター用のねじ切りが設けられており、市販のマットボックスやフィルターの装着が可能となっている。

提供：株式会社サイトロンジャパン

提供：株式会社サイトロンジャパン

提供：株式会社サイトロンジャパン

LAOWA Proteus 2X Anamorphic 28mm T2

Amber

Blue

Silver

LAOWA Proteus 2X Anamorphic 100mm T2

焦点距離：28mm 絞り範囲：T2.0-T22 画角：85.6°（水平）/42.2°（垂直） イメージサークル：25.92×21.6mm スクイーズ比：2倍 フォーマット：Super 35 レンズ構成：15群17枚 絞り羽根枚数：10枚 フォーカス回転角：300° 絞りリング回転角：60° 最短撮影距離：48cm 前部外径：114mm フィルター径：105mm 外形寸法：φ119.6×182mm 質量：2.4kg マウント：Arri PL/キヤノンEF（交換式）

Amber

Blue

Silver

焦点距離：100mm 絞り範囲：T2.0-T22 画角：29.1°（水平）/12.3°（垂直） イメージサークル：25.92×21.6mm スクイーズ比：2倍 フォーマット：Super 35 レンズ構成：14群18枚 絞り羽根枚数：10枚 フォーカス回転角：300° 絞りリング回転角：60° 最短撮影距離：99cm 前部外径：114mm フィルター径：105mm 外形寸法：φ116×240mm 質量：2.8kg マウント：Arri PL/キヤノンEF（交換式）