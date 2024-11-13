LAOWAからスクイーズ比2倍の単焦点シネレンズ「Proteus」
株式会社サイトロンジャパンは、LAOWAブランドのシネマレンズ「Proteus」シリーズに、広角および望遠レンズを追加。11月8日（金）に受注を開始した。
Super 35用のProteusは、アナモフィックレンズ特有の楕円形のボケやフレア表現が特徴。
今回追加されたのは、広角レンズ「LAOWA Proteus 2X Anamorphic 28mm T2」と、望遠レンズ「LAOWA Proteus 2X Anamorphic 100mm T2」の2製品。
既発売の35mm、45mm、60mm、85mmと同様、開放T2の明るさとスクイーズ比2.0倍を実現した。
予想価格は、いずれも105万円前後。2本バンドルセットも用意され、予想価格は198万円前後。
また、それぞれにフレアカラーとして、Amber、Blue、Silverの3種類を用意する。
マウントは交換式で、Arri PLとキヤノンEFに対応する。
フィルター用のねじ切りが設けられており、市販のマットボックスやフィルターの装着が可能となっている。
提供：株式会社サイトロンジャパン
提供：株式会社サイトロンジャパン
提供：株式会社サイトロンジャパン
LAOWA Proteus 2X Anamorphic 28mm T2
Amber
Blue
Silver焦点距離：28mm 絞り範囲：T2.0-T22 画角：85.6°（水平）/42.2°（垂直） イメージサークル：25.92×21.6mm スクイーズ比：2倍 フォーマット：Super 35 レンズ構成：15群17枚 絞り羽根枚数：10枚 フォーカス回転角：300° 絞りリング回転角：60° 最短撮影距離：48cm 前部外径：114mm フィルター径：105mm 外形寸法：φ119.6×182mm 質量：2.4kg マウント：Arri PL/キヤノンEF（交換式）
LAOWA Proteus 2X Anamorphic 100mm T2
Amber
Blue
Silver焦点距離：100mm 絞り範囲：T2.0-T22 画角：29.1°（水平）/12.3°（垂直） イメージサークル：25.92×21.6mm スクイーズ比：2倍 フォーマット：Super 35 レンズ構成：14群18枚 絞り羽根枚数：10枚 フォーカス回転角：300° 絞りリング回転角：60° 最短撮影距離：99cm 前部外径：114mm フィルター径：105mm 外形寸法：φ116×240mm 質量：2.8kg マウント：Arri PL/キヤノンEF（交換式）