½ÙÂæ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹»Ì³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¸­¼Ô¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹

エスエイティーティーは、クラウド型の校務支援システム「賢者クラウド」のサービスを開始しました。

エスエイティーティーは、クラウド型の校務支援システム「賢者クラウド」のサービスを開始。

賢者クラウドは、全国の公立・私立高等学校800校以上の稼働実績および1府14県で一括導入など過去20年以上の販売実績を持つ「賢者」を新たにクラウド版としてリニューアルした校務支援システムとなります。

このシステムは、これまで培われた豊富な機能を継承し、学校業務に必要な機能が全て標準装備されています。

今回のクラウド化により、従来に比べて利用者側の導入コストが大幅に抑えられ、サーバー等の保守・メンテナンスも不要となりました。

さらに2025年度中には、駿台グループの各種教育サービスとの連携も予定しています。

賢者クラウドは、あらゆる学校業務をクラウド化し、これまで以上に快適な校務環境を実現します。

■主な機能

■賢者クラウドの特長

・「柔軟な帳票作成」…編集ツールを用いて、学校独自の帳票レイアウトを自由に作成できます。

・「直感的な操作」…わかりやすいガイダンス機能により、初めて利用する方でもスムーズに操作できます。

・「迅速なサポート」…専用のお問い合わせサイトを通じて、疑問点やトラブルに対してスピーディーな回答を得られます。

・「多機能な保護者連絡」…欠席・遅刻連絡だけでなく、成績表などの機密情報も安全に配布できる保護者連絡システムとの連携が可能です。

・「シンプルな料金体系」…月額制の分かりやすい料金体系で、導入しやすいです。

・「高いセキュリティ」…校務回線からの接続のみを許可するなど、厳重なアクセス制御によりデータを保護します。

・「多様な連携」…MicrosoftやGoogleのアカウントと連携し、スムーズなログインが可能です。

・「豊富な実績」…多くの学校で培われた成績処理パターンや帳票パターンを網羅しており、安心して利用できます。

・「継続的な改善」…定期的なバージョンアップを通じて、常に最新の機能を利用できます。

・「各種情報の提供」…賢者で好評だった、駿台グループが持つ各種情報も引き続き提供します。

