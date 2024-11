¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ª¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡Ö¥Ï¥ÈÍÑ´÷ÈòºÞPT-1¡×

プロテクトは、鳩による被害に悩む住宅や商業施設の方々のために開発した「ハト用忌避剤PT-1」を2024年10月にリニューアルしました。

プロテクト「ハト用忌避剤PT-1」

内容量 : 500g(直線塗布で約5m分)

価格 : 5,500円(税込)

使用期限 : 開封より6か月

【製品の特長】

「ハト用忌避剤PT-1」は、鳩の特性を理解した上で開発された忌避剤であり、以下のような特長があります。

● 効果的な忌避成分:自然由来の成分を使用し、鳩に不快感を与えることで寄り付きにくくします。

● 安全性の確保:人やペットへの影響が少ないため、安心して使用できます。

● 持続性:雨や風などの天候による影響を受けにくく、長期間の効果が期待できます。

【効果効能】

「ハト用忌避剤PT-1」を使用することにより、鳩の侵入を防ぎ、清潔な環境を維持することができます。

現場の状況に応じて適切な使い方をすることで、より高い効果を得ることが可能です。

【使用方法】

(1) 糞で汚れている場所をチェック

(2) 設置場所の清掃

(3) カップ(付属品)を15〜20cmで設置。

(4) 忌避剤20g程度をカップに絞り出してください。

【リニューアルした点】

忌避剤に使用されている油成分を2024年秋に改良。

従来の製品は気温により形状変化があったが、その点を改良。

※形状変化による機能低下は無し

【よくあるQ&A】

Q. 忌避剤の効果は何年ですか。

A. 約3年以上効果が持続します。

Q. どこに置けばよいですか。

A. ハトが営巣、寝床にする箇所に忌避剤を設置し、帰巣本能を断ち切ります。

Q. 揮発性は?

A. 忌避剤は油分をジェル化したものですので、揮発性はごくわずかです。

Q. 忌避剤は安全ですか。

A. 植物油、鉱物油、添加剤、保湿増粘剤で作られています。

人体や動物環境へ悪影響を及ぼすことはありません。

プロテクトPTシリーズ

