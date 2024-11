¡ÖÍå²È ÅìµþÆÚñ½¡×¤¬ÉðÂ¢Ìî¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¡ª¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û

「アトレ吉祥寺」では、武蔵野エリア初出店となる《羅家 東京豚饅》が2024年11月22日(金)にOPENします。

羅家 東京豚饅

「アトレ吉祥寺」では、武蔵野エリア初出店となる《羅家 東京豚饅》が2024年11月22日(金)にOPENします。

【『551蓬莱』創業者の味を再現した『羅家 東京豚饅』がアトレ吉祥寺にOPEN!】

『羅家 東京豚饅』 ★武蔵野エリア初出店

大阪土産の定番「551蓬莱」創業者の孫が、創業者の味を再現した豚饅専門店です。

出来立てにこだわった完全無添加の豚饅専門店。

具材は厳選された質の高い豚肉と玉ねぎの2つのみ。

豚肉は異なる3つの部位を使用し、食感や旨みが感じられます。

餡を包む皮は、当日生産、当日販売に合わせて発酵のピークを調整しており、出来立てを手軽に味わえます。

店舗所在:本館1F 5番街

営業時間:11:00〜21:00

ロゴ

商品イメージ(2)

商品イメージ(3)

■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 : アトレ吉祥寺

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000平方メートル

ショップ数: 201ショップ(2024年11月13日現在)

アクセス : 吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「羅家 東京豚饅」が武蔵野エリア初出店!アトレ吉祥寺 appeared first on Dtimes.