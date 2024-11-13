ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¥Ø¥°¥»¥¹»á¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¹ñËÉÄ¹´±¤Ë¡¢ÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÇÎ¦·³ÂàÌò·³¿Í¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ¯¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¿·Àß¤¹¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¯¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Ç¤â³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¦·³»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¦¥°¥¢¥ó¥¿¥Ê¥â¡¢¥¤¥é¥¯¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢·®¾Ï¤â¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï£¸Ç¯´Ö¡¢»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤Ï¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È´Å§¡Ê¤Ð¤Ã¤Æ¤¡Ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ç¸¤¯¡¢ÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¡¼¥È¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¨¤Ï·Ù²ü¤·¡¢²æ¤¬·³¤ÏºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï·è¤·¤Æ°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö²æ¡¹¤Î¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡ÙÀ¯ºö¤Î¡¢Í¦´º¤Ç°¦¹ñÅª¤ÊÍÊ¸î¼Ô¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£