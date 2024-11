¼«Í³¤ËAI¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤ë¡ª¥·¥¹¥Æ¥à·×²è¸¦µæ½ê¡ÖSmart MP¡×

システム計画研究所は、AI自動モザイクEDIUS プラグイン「Smart MP(スマート エムピー)」になんでもモザイク機能を追加しました。

システム計画研究所は、AI自動モザイクEDIUS プラグイン「Smart MP(スマート エムピー)」になんでもモザイク機能を追加。

ユーザー自身でモザイク対象をAIに学習させることにより、看板、ポスター、名札、製品ロゴなど、従来のSmart MPでは対応していなかった対象にも自動モザイク編集を行うことができます。

◆ 「なんでもモザイク機能」について

新しいSmart MPに、ユーザー自身でモザイク対象をAI学習できる機能が追加されました。

同社が独自開発した少量の学習画像で優秀なAIを開発できるエンジンを採用。

例えば、ポスターが映ったシーンの画像を数枚学習すると、ユーザー専用のポスターモザイク用AIモデルを開発することが出来ます。

この機能により、従来のSmart MPでは未対応であった看板、ポスター、名札、製品ロゴなどに対する自動モザイクが可能になります。

自動モザイク対象

なんでもモザイクAI学習画面

なんでもモザイク適用例:選挙ポスター

◆ Smart MPとは

Smart MPは、AIが自動でモザイク編集を行う、EDIUSプラグインです。

自動モザイク適用イメージ

近年、プライバシー保護の関心が集まる中、モザイク編集の需要が増加しています。

AIの登場によりモザイクの自動処理にも期待が高まりますが、自動処理を業務に採用するにあたっては以下の課題がありました。

● 自動処理は失敗する可能性があるため、業務では採用しにくい

● 特殊なものの検出や追跡ができない

● 新規ソフトウェアの導入には教育コストがかかる

Smart MPはこれらの課題を踏まえ、業務でも使いやすいように設計を行いました。

モザイクが外れてはいけない場面でも、自動処理後にプレビューを行い、簡単に修正・編集が可能です。

また、映像編集業務で広く使われているEDIUS上で動作するため、普段の業務フローを変えることなく、使い慣れた直観的なUIで操作することができます。

◆ 「Smart MP」の特徴

1. EDIUSプラグイン だから編集業務がEDIUSで完結

Smart MPは映像編集業務で広く利用されているEDIUSプラグイン製品として開発しました。

そのため、モザイク編集を他の編集工程と同じソフトウェア上でシームレスに作業することができます。

動画制作ワークフロー

2. AIで人物の全身、頭部を自動検出

Smart MPは、人物の全身、もしくは頭部を自動検出し、モザイク加工することが可能です。

また、対象を指定して一部の人物のみに加工することもできます。

自動検出する対象は今後追加することを予定しています。

3. 直感的UIでモザイク位置を簡単修正

Smart MPはユーザーが直感的に操作できるUIを搭載しています。

自動モザイクで間違えてしまっている場合も簡単操作で修正が可能です。

4. AIカスタマイズにより特殊なものでも検出・追跡が可能

追跡用AIはこれまで自動追尾できなかったものに対応するためのカスタマイズが可能です。

