沖縄の芋やその加工品をテーマにしたイベント「んむさい」が、2024年12月13日(金)と14日(土)に那覇市久茂地のパレット久茂地前広場『ウフルーフ』で開催されます。

んむさい

日時 :2024年12月13日(金)11:00〜18:00〜14日(土) 11:00〜20:00

場所 :那覇市久茂地 パレット久茂地前広場『ウフルーフ』

出店内容 :沖縄各地の芋を使った加工品、農家さんによる産直販売

出店数 :約15店舗、キッチンカーも出店予定

沖縄の農産物と加工技術が融合した製品の数々が並びます。

芋のことを沖縄方言で“んむ”と言い、沖縄県内各地でさつまいも、田芋、里芋、山芋、自然薯などの多様な芋が受け継がれてきました。

そんな多様な芋を使用した多彩な加工品が集まり、芋の魅力を存分に楽しめる2日間です。

イベントでは、沖縄の伝統的な農産物である田芋や紅芋を使ったお酒『イムゲー』や田芋ベースの酒、さらにじゃがいもを使った麺など、ユニークな芋加工品が勢揃い。

また、地元の農家さんが直接出店し、新鮮な芋やその加工品を販売します。

