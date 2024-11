サンスター文具が、Netflix映画『エリアンと魔法の絆』の文具雑貨シリーズを発売。

遊べるぬりえやパズルのほか、クリアファイルにアクリルキーホルダーなど、全7種のグッズが展開されます☆

サンスター文具 映画『エリアンと魔法の絆』文具雑貨シリーズ

発売日:2024年11月中旬

販売店舗:全国の雑貨店、文具専門店、Dtimes公式通販『DtimesStore』など

Netflixにて、2024年11月22日より世界独占配信が始まる映画『エリアンと魔法の絆』

ジョン・ラセター氏率いるアニメスタジオ「スカイダンス・アニメーション」による、長編アニメ作品です!

ランブリアの王女「エリアン」を主人公にした冒険物語で、謎の呪文によって両親がモンスターに変えられた「エリアン」が、家族と王国を救うために勇気を振り絞って旅立ちます。

そんな、Netflix映画『エリアンと魔法の絆』の文具雑貨シリーズが、サンスター文具から登場。

ぬりえやパズル、アクリルキーホルダーなどのグッズ全7種類が発売されます☆

B5ぬりえ/パズル65P

価格:B5ぬりえ 275円(税込)、パズル65P 660円(税込)

「エリアン」を大きく描き、キャラクターたちの姿もあしらった、ぬりえやパズル。

ぬりえでは「エリアン」の衣装やキャラクターたちに、好みのカラーにして楽しめます。

65ピースのパズルは、小さなお子さんが挑戦しやすく、繰り返し遊べるおもちゃです!

B5じゆうちょう/スクエアメモ

価格:B5じゆうちょう(全2柄)各220円(税込)、スクエアメモ(全2柄)各462円(税込)

お絵かきやメモ、メッセージに使える、じゆうちょうとスクエアメモ。

それぞれ2種類のデザイン展開で、普段使いできるグッズです☆

クリアシール/ダイカットクリアファイル5P

価格:クリアシール 440円(税込)、ダイカットクリアファイル5P(全2柄)各550円(税込)

キャラクターたちの姿を切り取ったクリアシールは、デコレーションやワンポイントアクセントに使えるグッズ。

ダイカットクリアファイル5Pは5つのポケットに仕切って書類を持ち歩ける、便利な文具です!

3連アクリルキーホルダー

種類:全2柄

価格:各880円(税込)

「エリアン」とキャラクターたちの姿を切り取った、3連キーホルダー。

3つのチャームが揺れ動く、楽しいデザインを鞄などに取り付けられます☆

Netflixで2024年11月22日より配信がスタートする『エリアンと魔法の絆』のグッズ全7種が登場。

サンスター文具の映画『エリアンと魔法の絆』文具雑貨シリーズは、2024年11月中旬より順次発売です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段使いできるステーショナリーやおもちゃなど全7種!サンスター文具 映画『エリアンと魔法の絆』文具雑貨シリーズ appeared first on Dtimes.