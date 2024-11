¶áµ¦Âç³ØÁ°(ÅìÂçºå¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥°¥é¥¸¥¹¡ÖONLY CARE¡×

グラジスは、Z世代に特化したメンズ美容サロン「ONLY CARE」を2024年11月15日に近畿大学前(東大阪キャンパス)にグランドオープンします!

グラジス「ONLY CARE」

オープン日:2024年11月15日

場所 :大阪府東大阪市小若江4-12-18 小若江四丁目ビル 2階

料金 :3,900円〜12,000円

営業時間 :11時〜19時

定休日 :不定休

また同日、畿央大学(奈良県北葛城郡)近くにも系列店として「ONLY CARE by JAPAN」もグランドオープン!

■店舗の特徴

メンズ美容の需要が高まる一方で、それに対応できるサロンが不足しています。

また、男性たちは美容に興味があっても、「何から始めればいいのか」「どのサロンに行けば良いのか」「自分には何が合うのか」といった疑問を持つことが多く、ほとんどの人がその答えを見つけられていないのが現状です。

「ONLY CARE」は、美容に悩む男性が気軽に相談できる、メンズ美容の第一歩をサポートするサロンです。

最新の肌診断機で肌タイプを知ることから始まり、コスメやスキンケア商品のタッチ&トライができます。

自分に似合う眉毛の形を教えてもらえるのは勿論のこと、正しい肌知識と自宅でのスキンケア方法も学べるサロンです。

ONLY CAREで人気の毛穴ケア「Bubble毛穴洗浄」のYouTubeショート動画が大バズりし、登録者数は30万人を超え、再生回数は驚異の1.9億回に達するなど、多くの関心を集めています。

