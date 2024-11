³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¸þ¤±¡ª±ÛÌî·úÀß¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º

越野建設は、“自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅”をコンセプトとして楽器演奏愛好家に向け展開するブランド「音楽マンション(R)」シリーズを、2024年12月から2024年1月にかけて新たに2物件完成します。

越野建設「音楽マンション(R)」シリーズ

また、越野建設グループの「音楽マンション不動産」にて、当該物件の入居募集を取り扱います。

*楽器対応賃貸住宅ブランドとしての賃貸戸数において:自社調べ

■「音楽マンション(R)」とは

専用設備と建築的な工夫により、演奏空間として最適な防音性能と音響性能を備え、楽器演奏愛好家に向けて展開する賃貸が、越野建設の独自ブランド「音楽マンション(R)」シリーズです。

音に関する性能はもちろんのこと、リーズナブルな賃料と快適な住み心地も入居者からの支持を集めています。

また事業性の高さが所有地の活用を検討する方たちにも評価され、現在東京を中心に、埼玉・神奈川・千葉と建築エリアを拡大中です。

※「音楽マンション(R)」は越野建設のオリジナルブランド(登録商標)です。

「音楽マンション(R)」紹介WEBページ:

http://www.e-koshino.co.jp/results/music.html

■音楽マンション(R)シリーズ専門の仲介を「音楽マンション不動産」で提供

入居に関する楽器演奏愛好家からのご相談には「音楽マンション(R)」シリーズに特化した物件仲介を行う、「音楽マンション不動産」(越野建設グループ)が対応します。

物件の防音・音響性能や住み心地について、建設した会社ならではの詳しい物件情報を提供しています。

「音楽マンション不動産」

電話:03-6903-2203

業務:「音楽マンション(R)」シリーズ専門の物件仲介

運営:株式会社ケーシー不動産管理(越野建設グループ)

所在:東京都北区王子4-22-9 越野建設内

入居に関する問い合わせは「音楽マンション(R)」紹介WEBページから:

http://www.e-koshino.co.jp/results/music.html

■「音楽マンション(R)」新規2物件概要

※各項目は予定のため、変更となる場合があります。

●音楽マンション(R) COURT王子神谷(コート王子神谷)

・所在地 :東京都北区王子4-26-2

・交通 :東京メトロ南北線 王子神谷駅より徒歩4分

JR京浜東北線 王子駅より徒歩13分

・構造 :鉄筋コンクリート造9階建

・戸数 :14戸

・完成予定 :2024年12月(入居開始予定:12月下旬)

・間取り :1K

・演奏可能時間:8:00〜23:00

・入居募集 :申し込み受付開始済み

●音楽マンション(R) ブールバード白山

・所在地 :東京都文京区白山5-13-1

・交通 :都営三田線 白山駅より徒歩7分

都営三田線 千石駅より徒歩7分

東京メトロ南北線 本駒込駅より徒歩10分

・構造 :鉄筋コンクリート造10階建

・戸数 :19戸

・完成予定 :2025年1月(入居開始予定:2月上旬)

・間取り :1K・2K・2DK・2LDK

・演奏可能時間:未定

・入居募集 :申し込み受付準備中

■完成見学会開催(土地活用検討者・メディア関係者を対象)

間取りやデザインなど、物件ごとに違った「音楽マンション(R)」の特徴を現地でご覧いただくことができる完成見学会を開催します。

見学会当日はプロの音楽家によるヴァイオリンの生演奏を音源とした「音楽マンション(R)」の遮音性能体感も実施します。

※入居検討者の方は音楽マンション不動産へ別日での内見をご相談ください。

<音楽マンション(R)完成見学会 開催概要>

●2024年11月30日(土)コート王子神谷

●2025年1月18日(土)ブールバード白山

開催時刻 : 9:30・11:00・13:00・14:30・16:00(各回1時間程度)

予約・詳細: https://bit.ly/3TxDyjs

※詳細は「音楽マンション(R)完成見学会」告知チラシもご参照ください。

遮音体感演奏(過去開催時の様子)

