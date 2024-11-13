³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¸þ¤±¡ª±ÛÌî·úÀß¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º
±ÛÌî·úÀß¤Ï¡¢¡È¼«Âð¤Ç³Ú´ï±éÁÕ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÄÂÂß½»Âð¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2024Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë2Êª·ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
±ÛÌî·úÀß¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º
±ÛÌî·úÀß¤Ï¡¢¡È¼«Âð¤Ç³Ú´ï±éÁÕ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÄÂÂß½»Âð¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2024Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë2Êª·ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÛÌî·úÀß¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»º¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö³ºÊª·ï¤ÎÆþµïÊç½¸¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
*³Ú´ïÂÐ±þÄÂÂß½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÄÂÂß¸Í¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¤È¤Ï
ÀìÍÑÀßÈ÷¤È·úÃÛÅª¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢±éÁÕ¶õ´Ö¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊËÉ²»ÀÇ½¤È²»¶ÁÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÄÂÂß¤¬¡¢±ÛÌî·úÀß¤ÎÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
²»¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÄÂÎÁ¤È²÷Å¬¤Ê½»¤ß¿´ÃÏ¤âÆþµï¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»ö¶ÈÀ¤Î¹â¤µ¤¬½êÍÃÏ¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¸½ºßÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¤È·úÃÛ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¤Ï±ÛÌî·úÀß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É(ÅÐÏ¿¾¦É¸)¤Ç¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¾Ò²ðWEB¥Ú¡¼¥¸¡§
http://www.e-koshino.co.jp/results/music.html
¢£²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¥·¥ê¡¼¥ºÀìÌç¤ÎÃç²ð¤ò¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»º¡×¤ÇÄó¶¡
Æþµï¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Êª·ïÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¡¢¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»º¡×(±ÛÌî·úÀß¥°¥ë¡¼¥×)¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Êª·ï¤ÎËÉ²»¡¦²»¶ÁÀÇ½¤ä½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÀß¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾Ü¤·¤¤Êª·ï¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»º¡×
ÅÅÏÃ¡§03-6903-2203
¶ÈÌ³¡§¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀìÌç¤ÎÊª·ïÃç²ð
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¡¼¥·¡¼ÉÔÆ°»º´ÉÍý(±ÛÌî·úÀß¥°¥ë¡¼¥×)
½êºß¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò4-22-9 ±ÛÌî·úÀßÆâ
Æþµï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¾Ò²ðWEB¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡§
http://www.e-koshino.co.jp/results/music.html
¢£¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¿·µ¬2Êª·ï³µÍ×
¢¨³Æ¹àÌÜ¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R) COURT²¦»Ò¿ÀÃ«(¥³¡¼¥È²¦»Ò¿ÀÃ«)
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò4-26-2
¡¦¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ ²¦»Ò¿ÀÃ«±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
JRµþÉÍÅìËÌÀþ ²¦»Ò±Ø¤è¤êÅÌÊâ13Ê¬
¡¦¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤9³¬·ú
¡¦¸Í¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§14¸Í
¡¦´°À®Í½Äê¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î(Æþµï³«»ÏÍ½Äê¡§12·î²¼½Ü)
¡¦´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡¡¡§1K
¡¦±éÁÕ²ÄÇ½»þ´Ö¡§8:00¡Á23:00
¡¦ÆþµïÊç½¸¡¡¡¡¡§¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ³«»ÏºÑ¤ß
¡ü²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R) ¥Ö¡¼¥ë¥Ð¡¼¥ÉÇò»³
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÇò»³5-13-1
¡¦¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ Çò»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ ÀéÀÐ±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ ËÜ¶ð¹þ±Ø¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡¦¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤10³¬·ú
¡¦¸Í¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§19¸Í
¡¦´°À®Í½Äê¡¡¡¡¡§2025Ç¯1·î(Æþµï³«»ÏÍ½Äê¡§2·î¾å½Ü)
¡¦´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡¡¡§1K¡¦2K¡¦2DK¡¦2LDK
¡¦±éÁÕ²ÄÇ½»þ´Ö¡§Ì¤Äê
¡¦ÆþµïÊç½¸¡¡¡¡¡§¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ½àÈ÷Ãæ
¢£´°À®¸«³Ø²ñ³«ºÅ(ÅÚÃÏ³èÍÑ¸¡Æ¤¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý)
´Ö¼è¤ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Êª·ï¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¸½ÃÏ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´°À®¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸«³Ø²ñÅöÆü¤Ï¥×¥í¤Î²»³Ú²È¤Ë¤è¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò²»¸»¤È¤·¤¿¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¤Î¼×²»ÀÇ½ÂÎ´¶¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþµï¸¡Æ¤¼Ô¤ÎÊý¤Ï²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»º¤ØÊÌÆü¤Ç¤ÎÆâ¸«¤ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)´°À®¸«³Ø²ñ ³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ü2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ)¥³¡¼¥È²¦»Ò¿ÀÃ«
¡ü2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ)¥Ö¡¼¥ë¥Ð¡¼¥ÉÇò»³
³«ºÅ»þ¹ï¡¡¡§ 9:30¡¦11:00¡¦13:00¡¦14:30¡¦16:00(³Æ²ó1»þ´ÖÄøÅÙ)
Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ¡§ https://bit.ly/3TxDyjs
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)´°À®¸«³Ø²ñ¡×¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼×²»ÂÎ´¶±éÁÕ(²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò)
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ³Ú´ï±éÁÕ°¦¹¥²È¸þ¤±¡ª±ÛÌî·úÀß¡Ö²»³Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¥·¥ê¡¼¥º appeared first on Dtimes.