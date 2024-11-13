¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡JAÁ´ÇÀ¤Î¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡×¡¡¡È2¤Ä¡É¤Î¼ç¤ÊºàÎÁ¤Ç¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¡×
¡¡JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹ÊóÉô¤¬¡¢¸ø¼°¡ÖX¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡Ú¸ø¼°¡ÛÆüËÜ¤Î¿©¤òÌ£¤ï¤¦¡×¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤¹¤ë¤Ë¤â¡Ø¤ªÆù¡üg¡Ù¤È¤«¡Ø¾ßÌý¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡ËÂç¤µ¤¸¡üÇÕ¡Ù¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¡¢ÆÚÆù¡ÊÇöÀÚ¤ê¥í¡¼¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¤È¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Î¤¿¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ªÆù¤ò¤¿¤ì¤ËÄÒ¤±¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡ª¡¡¤È¼ºÇÔ¤Ê¤¯¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤êËþÂ¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¸Íñ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÂçËþÂ¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤ºî¤êÊý¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£