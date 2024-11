スマートフォンやパソコン上で楽しめる、ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『来世は他人がいい』グッズが登場。

セガ限定の描きおろしイラストを使用したマルチクロスやアクリルスタンド、缶バッジ、ぬいぐるみマスコットなどが当たります!

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『来世は他人がいい』

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間:2024年11月12日(火)11:00〜212月20日(金)23:59

月刊アフタヌーンにて連載中されている、小西明日翔先生による作品が原作のTVアニメ『来世は他人がいい』

2024年10月より放送がスタートし、注目を集めています!

そんなTVアニメ『来世は他人がいい』の限定描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインが登場。

セガだけの描き下ろしイラストは、ヨーロッパで流行した中国風デザイン「シノワズリ」をイメージしています。

西洋と東洋の要素が融合したおしゃれなデザインで、デフォルメ調のイラストを使ったグッズもあり、さまざまなタッチのイラストが楽しめるくじです☆

賞品もお部屋に飾りたい「マルチクロス」や、表情の違いが楽しめる「ぬいぐるみマスコット」、デフォルメイラストがかわいい「ミニアクリルスタンド」など、幅広いラインナップされています。

A賞:マルチクロス

種類:全5種

サイズ:約120×60cm

A賞は約120×60センチで、お部屋に大きく飾れる「マルチクロス」

「染井吉乃」「深山霧島」「鳥葦翔真」「周防薊」の4人に加え、集合デザインの5種類展開です☆

B賞:アクリルスタンド

種類:全4種

サイズ:約10.5〜14.5×4.8〜11cm

B賞の「アクリルスタンド」は、シノワズリを意識した服装を着こなすキャラクターたちがカッコイイデザイン。

単独で飾るのはもちろん、揃えて一緒に飾っても見応えある等身デザインのグッズです。

C賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全8種

サイズ:約11×6cm

デフォルメタッチでキャラクターたちを表現した、C賞の「ぬいぐるみマスコット」

キャラクターごとに表情違いの2種類展開で、合計8種類がラインナップされています。

D賞:ミニアクリルスタンド

種類:全8種

サイズ:約4〜5.5×2〜2.5cm

D賞の「ミニアクリルスタンド」も、キャラクターごとに2種類のデザインを用意。

キリッとクールに決める姿や笑顔など、表情の違いを楽しめます☆

E賞:缶バッジ

種類:全8種

サイズ:約7cm

E賞の賞品は、約7センチの大ぶりな「缶バッジ」

頭身イラストとデフォルメイラストの2パターンがあり、どちらもおしゃれなデザインです。

F賞:ミニブロマイドセット

種類:全8種

サイズ:約8.9×6.3cm

F賞にはインスタント写真風に仕上げた「ミニブロマイドセット」

それぞれ2枚セットになっており、コレクションして楽しめます!

シノワズリをイメージしたデザインがおしゃれな、TVアニメ『来世は他人がいい』の描き下ろしイラストを使ったキャラクターくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『来世は他人がいい』は、2024年11月12日から12月20日まで販売中です!

©小西明日翔・講談社/来世は他人がいい製作委員会

