チーズ×ハニーの「DROOLY」に待望の新作が登場！しっとり「ベイクドチーズケーキ」は、少し大人の味わい

“チーズ with ハニー”がコンセプトのスイーツブランド「 DROOLY(ドローリー) 」に、待望の新作「ベイクドチーズケーキ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」が登場。大阪のDROOLY阪神梅田本店にて11月18日(月)から期間限定で販売がスタートします。大阪限定のスイーツブランド「DROOLY」2022年4月に誕生した「DROOLY」は“チーズ with ハニー”をコンセプトに、さまざまなチーズとハチミツの組み合わせが楽しめるスイーツブランドです。

チーズにハチミツをドロっとかけて食べるのがお気に入りのクマの“ドローリー”が目印ですよ。新作はちょっと大人のベイクドチーズケーキ新作「ベイクドチーズケーキ〔ゴルゴンゾーラwithハニー〕」(2個入:税込1350円)はゴルゴンゾーラ、クリームチーズ、蜂蜜が生み出す、ちょっと大人なベイクドチーズケーキなのだそう。低温で丁寧に焼き上げることで、なめらかでしっとりした食感が生まれ、ゴルゴンゾーラの豊かな風味がより際立つといいます。また程よい塩味のアクセント×上品な甘さの蜂蜜が絶妙に絡み合い、最後まで食べ飽きずに楽しめるそうですよ。「ベイクドチーズケーキ〔ゴルゴンゾーラwithハニー〕」はDROOLY阪神梅田本店にて11月18日(月)から数量限定で販売がスタート。毎日10:00と17:00に整理券が配布され、なくなり次第終了となります。※冷凍アイテムです。※当日の販売状況により、整理券の配布時間が変更される場合があります。定番のチーズ×ハニーなスイーツも気になるドローリーには他にも、チーズ×ハニーな定番アイテムがラインナップ。「ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕」(税込1944円)は、クリーミーなカマンベールムース×ハチミツムースに、蜂の巣をイメージしたハチミツジュレをあしらった贅沢仕立て。アプリコットがアクセントをプラスします。※冷凍アイテムです。毎日10:00から整理券が配布されます。こちらも数量限定、無くなり次第終了となるので、早めの時間を狙ってみてはいかがでしょう。アクセントにレモンを忍ばせた「パウンドケーキ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」(税込1080円)、ゲランドの塩が引き立てる「フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」(5個入:税込972円〜)は、手土産や差し入れにぴったりですよ。現在、阪神梅田本店でしか買えない「ドローリー」は、大阪のお土産にもおすすめ。大阪エリアの人はもちろん、大阪に行く予定のある人も立ち寄ってみてくださいね。■DROOLY 阪神梅田本店住所:大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店B1営業時間:10:00〜20:00(館の営業時間に準ずる)公式ホームページ https://drooly.jp/参照元:株式会社シュクレイ プレスリリース