今月もWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。





2024 年 11 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/11/202411-security-update/

◆Windows 11 v24H2, v23H2, v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 5046617

v24H2 HotPatch 5046696

v23H2, v22H2 5046633

◆Windows 10 v22H2

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5046613

◆Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5046617

HotPatch 5046696

◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022, 5046616

Windows Server 23H2, 5046618

◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019, 5046615

Windows Server 2016, 5046612

◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/exchange

◆Microsoft .NET

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet

◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio

◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sql

◆Microsoft Azure

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure

◆Microsoft Defender for Endpoint

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/defender-endpoint

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年12月11日(水)提供予定となっています。