「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)でもクリスマスシーズン限定のメニューが登場☆

ハウステンボス/ナインチェカフェ「European Holy Christmas」メニュー

イベント開催期間:2024年11月8日〜2025年1月6日

提供店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)」

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

2024年冬、アムステルダムシティに新たに誕生する「クリスマススクエア」は、オランダの教会を再現したスタッドハウスを中心に辺り一面クリスマス装飾が施され、そこはまるで本場ヨーロッパのクリスマスかと思うほど!

今回は、アムステルダムシティの「体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)」で提供されるクリスマス期間限定メニューを紹介していきます。

メラニーのクリームシチュー

価格:2,000円

ミッフィーのお友達、メラニーのクリスマス限定メニュー。

たっぷりのホワイトソースにチキン、ブロッコリー、トマト、ロマネスコ、星柄になったチーズなど具沢山な一皿。

メラニーからのプレゼントで心も体もあたたまるクリームシチューです。

ミッフィーのクリスマスカップケーキ

価格:イートイン1300円/テイクアウト1800円

クリスマスツリーをイメージしたミッフィーのカップケーキ。

テイクアウトはミッフィーのお顔デザインのカップ付きです。

クリスマスチュロス カスタード/ショコラ

価格:各800円

カスタード、ショコラ2種のチュロス。

中にはそれぞれカスタードソースとチョコレートソースが入っています。

食べ歩きにもおすすめです。

ミッフィーのホットチョコ

価格:800円

寒い時期にぴったりなあったかドリンク。

かわいいミッフィークッキーがトッピングされています。

大人気の「ミッフィー」専門店のナインチェ。

早めの来店か、ハウステンボスで販売されているプレミアムチケットを利用しての優先入店がおすすめです。

ハウステンボス/ナインチェカフェ「European Holy Christmas」メニューの紹介でした。

