ANAクラウンプラザホテル成田は、「Christmas around the world」の第二弾として、世界中のクリスマスを楽しめるランチ&ディナービュッフェを11月1日から12月25日まで開催する。

「CHRISTMAS AROUND THE WORLD ランチ&ディナービュッフェ」では、アメリカのローストチキンやスウェーデンのミートボール、ドイツのシュトーレンなど伝統的なホリデー料理や世界各国のクリスマス、寒い冬の時期に食べることの多い料理などを提供する。場所は1階レストラン&カフェ「セレース」。時間はランチが午前11時半から午後2時半まで、ディナーが午後6時から9時半まで。料金は大人4,500円、7歳から12歳まで2,250円、4歳から6歳まで1,000円、3歳以下無料。「IHG 日本上陸60周年記念」として11月1日から12月20日までの平日限定で、来店3名ごとに1名分の食事料金が無料となる「TWO plus ONE」を実施するほか、ディナー料金をランチ料金と同一価格する。

12月21日から12月25日までの5日間は「SPECIAL CHRISTMAS ディナー ビュッフェ」を開催する。ライブキッチンでは国産牛リブロースのローストビーフや握り寿司などを提供するほか、期間中に屋外にて開催するChristmas Festivalで使える特別クーポンをプレゼントする。場所は1階レストラン&カフェ「セレース」。時間は午後6時から9時半まで。料金は大人7,500円、7歳から12歳まで3,750円、4歳から6歳まで1,800円、3歳以下無料。