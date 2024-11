俳優の浜辺美波(24)が12日、東京・練馬区にある「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」で開催されたライトアップ・セレモニーに出席。『ハリー・ポッター』シリーズでロン・ウィーズリー役を演じたルパート・グリントがサプライズ登場し、浜辺は驚きと感激の表情を見せた。「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」は、映画『ハリー・ポッター』の世界を忠実に再現した屋内型のエンターテインメント施設で、昨年6月にオープン。世界でも最大級の規模を誇り、多くのファンに愛されるスポットとなっている。現在、2回目のクリスマスシーズンを迎え、映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマスシーンを再現した「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」イベントが開催中だ。この特別企画は来年1月5日まで実施されており、冬の季節にぴったりの魔法の世界を楽しめる。この日、浜辺が施設内の「大広間」で9本のクリスマスツリーの点灯式に臨んでいたところ、司会者が「ロンドンからスペシャルゲストが来てくださいました」と紹介し、ルパート・グリントが登場。会場は歓声に包まれた。ルパートはファンに向けて「大好きな日本に来るのは、ちょっと久しぶりです。自分にとってすごく意味深く、とても特別な場所です。そんな特別な場所で皆様と一緒にいられることが嬉しいです」と喜びを語った。その言葉を聞いた浜辺は「凄い!」と感嘆し、「お会いできているのが信じられません。このセットも相まって、まるで映画を見ているような感覚です」と驚きの表情を見せた。

▲ (左から)浜辺美波、ルパート・グリント

▲ 初対面を果たし「お会いできてるのが信じられない」「凄い!」と繰り返した、浜辺

また、浜辺は『ハリー・ポッター』との出会いについて「10歳の頃でした」と回顧し、こう語った。「当時の私はコミュニケーションが苦手で、話すことが得意ではありませんでした。でも、この仕事を始めて落ち込んだ時も『ハリー・ポッター』を読むと勇気をもらえて、とても支えられました。一時期は本しか友達がいない時期もあったので、本当に心の支えになった作品です」と、作品への深い思い入れを語った。

▲ 浜辺とルパートは、呪文「ルーモス!」と唱えた

▲「大広間」のクリスマスツリーの明かりを灯した

▲大広間ライトアップセレモニーに臨んだ、浜辺

▲ Hogwarts in The Snow - Behind the Scenes